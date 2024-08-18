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Haberler > Spor > Mourinho'dan Göztepe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Sakatlık numarası yapıp vakit geçirmeliydik"

Mourinho'dan Göztepe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Sakatlık numarası yapıp vakit geçirmeliydik"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mourinho&#039;dan Göztepe maçı sonrası çarpıcı sözler! &quot;Sakatlık numarası yapıp vakit geçirmeliydik&quot;

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler skoru koruyamazken, 1 puana razı oldu. Mücadelenin ardından alınan beraberliğin nedenleri açıklayan Mourinho, oyuncularının vakit geçirerek maçı öldüremediklerini söyledi. Portekizli hoca, "Oyuncularımın zaman geçirmesi gerekiyor. Yerde yatmaları gerekiyor. Sakatlık taklidi yapmaları gerekiyor." dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, "Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim." dedi.

Mourinho, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki tutkunun, futbola duyulan aşkın, heyecanın kendisinin futbola olan tutkusuyla örtüştüğünü belirterek, "Ama tabii ki bazı şeyler benim kontrolüm dışında, bunlar kültürel şeyler. Ama öyle gözüküyor ki benim bunlara adapte olmam gerekiyor. Çünkü bu durum tam tersi değil. Benim adapte olmam gerekiyor. Çünkü buraya gelen benim. Yabancı olan benim. Bu durumu değiştiremem. Dolayısıyla benim adapte olmam gerekiyor." dedi.

Mourinho'dan Göztepe maçı sonrası çarpıcı sözler!

Mourinho, futbolda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçın ikinci yarısında ilk yarıda bulamadığımız boşlukları bulduk, üçüncü golü atıp maçı bitirecek fırsatlar yakaladık. Maç 2-1'e geldikten sonra da yakalamış olduğumuz net pozisyonlar vardı. Birisi Cenk Tosun'un arka direğe çıkardığı top, bir tane de ondan önce Saint-Maximin'in solda girmiş olduğu bir pozisyon vardı. Dolayısıyla birinci sebep olarak bunu gösterebilirim. Maçları bitiremiyoruz. Maçları öldürecek fırsatları değerlendiremiyoruz. Diğer bir sebep olarak da şunu söyleyebilirim, yeteri kadar akıllı davranmıyoruz saha içerisinde rakiplerin bize karşı yapmış olduğu gibi."

Mourinho'dan Göztepe maçı sonrası çarpıcı sözler!

"OYUNCULARIM ZAMAN GEÇİRMELİ, SAKATLIK..."

Oyuncularının da rakiplerinin yaptığı gibi zaman geçirmesi, gerekirse yerde yatmaları, sakatlık taklidi yapmaları gerektiğini kaydeden Mourinho, şöyle konuştu:

"Oyuncularımın zaman geçirmesi gerekiyor. Yerde yatmaları gerekiyor. Sakatlık taklidi yapmaları gerekiyor. Tıpkı diğer herkesin yaptığı gibi. Eğer bunları yaparsak hakem 6 dakika bile verse biz maçı öldürecek fırsatı yakalamış oluruz. Bizim de dolayısıyla maçı öldürecek fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncuların bunu düşünmesi gerekiyor. Devre arasında öndeyken de oyuncularıma bundan bahsettim. 'Hırslı olmalıyız, maçı bitirecek fırsatları değerlendirmeliyiz.' dedim. Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim. Ama oyuncularıma şunu söyledim eğer bir gol yersek, bir gol bulurlarsa taraftarın desteği de arkalarında olur. Dolayısıyla maç ortada olur. İkinci yarıda dediğim gibi oldu, inanılmaz bir destek vardı taraftarlarından. Dolayısıyla sebep olarak bu ikisinin karışımı diyebilirim. Hem maçları bitirecek, öldürecek hırsa sahip olmamak hem de diğerleri gibi akıllı davranmamak. Bazı ülkelerde buna anti futbol deniyor. Bazı ülkelerde akıllı davranmak deniyor. Bizim de onlar gibi olmamız gerekiyor."

Mourinho'dan Göztepe maçı sonrası çarpıcı sözler!

MOURINHO'DAN ALİ KOÇ SÖZLERİ 

Mourinho, maç sırasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la ilgili yaşananlarla ilgili bir soru üzerine, "Ne olduğunu bilmiyorum, gerçekten görmedim. Tek görmüş olduğum şey orada çok büyük bir kalabalık vardı. Oyuncular da bunun ne olduğunu anlamadı. Oyuncular gördüler ama anlamadılar. Hakemin oyunu niye durdurduğunu da anlamadım. Orada ne olduğunu anlamadım. Ben maça odaklanmıştım ve oyuncuların konsantrasyonunu sağlamaya odaklanmıştım." dedi.

Mourinho'dan Göztepe maçı sonrası çarpıcı sözler!

Ev sahibi taraftarların her zaman maça etki ettiğini belirten Mourinho, "Bu maçta da böyle oldu ama eğer siz maçı bitirmeyi becerirseniz o zaman taraftarın etkisini bitirmiş olursunuz. Ben bu maçta oyuncularımın bunu denemesini istedim. Eğer üçüncü golü atsaydık daha fazla destek kalmayacaktı. Ama rakibe bir gol atma fırsatı verdiğiniz zaman, o zaman özellikle de duran toptan ki bunu çalışmıştık. Rakibimizin güçlü yönünün bu olduğunu biliyorduk. Oyuncularıma açıklamıştım. Uzun boylu oyuncuları var. Uzun boylu oyunculardan kurulu bir takım. 'Onların uzun top oynamasını engellemeliyiz, uzun topları iyi savunmalıyız.' demiştim. Böyle bir golü yediğiniz zaman rakibe hayat vermiş oluyorsunuz. Aynı zamanda pozitif bir şey de söylemek istiyorum, şunu söylemekten memnuniyet duyuyorum ki bu maçta hakem iyiydi."

Mourinho'dan Göztepe maçı sonrası çarpıcı sözler!

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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