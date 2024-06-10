Mourinho'nun arkadaşı Fenerbahçe'nin transfer bütçesini açıkladı! 'Rekor bütçe verdi, çok değerli oyuncular gelecek'

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hareketli saatler yaşanmaya devam ediliyor. Jose Mourinho ile yakın dostluğu bilinen menajer Victor Becali, sarı lacivertlilerin transfer bütçesi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Becali, "Fenerbahçe rekor bir bütçe verdi. Çok ama çok değerli oyuncular getirecek." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin sona ermesinin ardından gözler gelecek sezon kurulacak takıma çevrildi. Ali Koç'un önderliğindeki Fenerbahçe teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirdi. Seçim döneminde yapılan dünyaca ünlü yıldızların getirileceği vaadi sarı lacivertli taraftarlarda büyük heyecana sebep oldu. Jose Mourinho'nun da arkadaşı olduğu bilinen menajer Victor Becali, sarı lacivertlilerin transfer bütçesi ve Lanis Hagi ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

MOURİNHO'NUN HER ZAMAN İLGİSİ OLDU

Rumen basınından Fanatik'e konuşan Victor Becali, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Lanis Hagi'ye her zaman bir ilgisi olduğunu belirtti. Becali, Fenerbahçe'nin Lanis Hagi için somut bir adım atmadığını ifade ederken Mourinho'nun futbolcuyu istemesi durumunda Fenerbahçe'nin harekete geçebileceğini belirtti.

Becali ayrıca Fenerbahçe'nin transfer bütçesiyle ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE REKOR BÜTÇE VERDİ

Becali, Mourinho'ya 100 milyon Euro transfer bütçesi verildiğini belirtti.

Rumen menajer yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe rekor bir bütçe verdi. Çok ama çok değerli oyuncular getirecek." dedi.