Mourinho'nun transfer istediği bölgeler belli oldu! 2 yıldızla sözleşme görüşmeleri sürüyor

Düzenleyen: Ahmet Polat 20 Haziran 2024 21:25 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 21:32 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin transferde yol haritası belli oldu. Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, 3 bölgeye transfer yapacak. Ayrıca 2 futbolcuyla yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor.