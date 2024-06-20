Mourinho'nun transfer istediği bölgeler belli oldu! 2 yıldızla sözleşme görüşmeleri sürüyor
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Fenerbahçe'nin transferde yol haritası belli oldu. Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, 3 bölgeye transfer yapacak. Ayrıca 2 futbolcuyla yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmiş ve bugün Samandıra'da çalışmalarına başlamıştı. Samandıra'da çalışmalarına başlayan Mourinho'nun yönetimden talepleri ortaya çıktı.
3 BÖLGEYE TRANSFER İSTİYOR
TRT Spor'un haberine göre Sarı-Lacivertliler 3 bölgeye takviye yapmayı planlıyor.
Jose Mourinho'nun merkez orta saha, sol kanat ve forvet transferi istediği, ayrılacak futbolcuların durumuna göre transfer sayısının artabileceği vurgulandı. Fenerbahçe'de başta Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski olmak üzere bazı futbolculara resmi teklifler gelmesi bekleniyor.
2 FUTBOLCUYLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci'yle yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini Levent Mercan'la yapmıştı. 23 yaşındaki sol bekin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Fenerbahçe yeni sezon transferlerini, 23-24 Temmuz'da Lugano ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı öncesi bitirmek adına mesai harcıyor.