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Mourinho'nun transfer istediği bölgeler belli oldu! 2 yıldızla sözleşme görüşmeleri sürüyor

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Mourinho&#039;nun transfer istediği bölgeler belli oldu! 2 yıldızla sözleşme görüşmeleri sürüyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin transferde yol haritası belli oldu. Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, 3 bölgeye transfer yapacak. Ayrıca 2 futbolcuyla yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmiş ve bugün Samandıra'da çalışmalarına başlamıştı. Samandıra'da çalışmalarına başlayan Mourinho'nun yönetimden talepleri ortaya çıktı.

3 BÖLGEYE TRANSFER İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre Sarı-Lacivertliler 3 bölgeye takviye yapmayı planlıyor.  

Jose Mourinho'nun merkez orta saha, sol kanat ve forvet transferi istediği, ayrılacak futbolcuların durumuna göre transfer sayısının artabileceği vurgulandı. Fenerbahçe'de başta Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski olmak üzere bazı futbolculara resmi teklifler gelmesi bekleniyor.

Mourinho'nun transfer istediği bölgeler belli oldu! 2 yıldızla sözleşme görüşmeleri sürüyor - 1. Resim

2 FUTBOLCUYLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci'yle yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini Levent Mercan'la yapmıştı. 23 yaşındaki sol bekin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Mourinho'nun transfer istediği bölgeler belli oldu! 2 yıldızla sözleşme görüşmeleri sürüyor - 2. Resim

Fenerbahçe yeni sezon transferlerini, 23-24 Temmuz'da Lugano ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı öncesi bitirmek adına mesai harcıyor.

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