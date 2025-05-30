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Muslera hangi takıma gidiyor? Yöneticiden resmi açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muslera hangi takıma gidiyor? Yöneticiden resmi açıklama geldi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Başakşehir maçıyla 14 sezon terlettiği sarı kırmızılı formaya veda ediyor. Uruguaylı ismin yeni adresi merakla beklenirken, bir kulüp yöneticisinden gelen açıklama dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray'da tam 14 sezon forma giyen bu 14 sezona 19 kupa sığdıran Fernando Muslera, sarı kırmızılı formaya veda ediyor. Kulübün tarihine adını altın harflerle yazdıran Uruguaylı yıldız, dün yaptığı basın toplantısında, bu akşam oynanacak Başakşehir maçıyla son kez sarı kırmızılı formayla sahaya çıkacağını açıkladı.

MUSLERA HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Futbolu tamamen bırakmayacağını söyleyen Muslera "Başkanımla konuştuk, oynamaya devam edeceğim. Henüz hiçbir takımla anlaşmadım. Zaman var, sakin bir şekilde karar vereceğim" demiş, aynı zamanda ülkesine yakın bir konumda forma giymek istediğini belirtmişti. 

Tüm bunların ardından Uruguaylı eldivenin yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Muslera hangi takıma gidiyor? Yöneticiden resmi açıklama geldi - 1. Resim

PENAROL URUGUAYLI İSME TALİP

Uruguay ekibi Penarol'ün yöneticisi Edgardo Novic, El Espectador Deportes'te konuştu. Novic, teknik direktör Diego Aguirre'nin Muslera'yı takımda görmek istediğini söyledi.

Novic yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz pazartesi günü Muslera hakkında Diego Aguirre ile bir toplantı yaptık. Bize 'Onun gelmesini gerçekten istiyorum' dedi" şeklinde konuştu. Öte yandan Novic, Muslera'yı Penarol kadrosuna katmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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