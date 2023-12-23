23 Aralık 2023 19:44 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 20:01

Serie A'nın son şampiyonu Napoli, ismi son günlerde Chelsea'yle anılan Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i takımda tutmayı başardı.

Şampiyonlukta büyük pay sahip olan 24 yaşındaki santrfor, 2025 yılında sona erecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Serbest kalma bedelinin 130 milyon euro olduğu yazıldı.

Victor Osimhen, Napoli forması ile çıktığı toplam 118 müsabakada 67 kez fileleri havalandırırken, 17 kez de asist katkısında bulundu.

YILIN EN İYİ AFRİKALI FUTBOLCUSU

Victor Osimhen, 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçilmişti. Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen ödül töreninde; 24 yaşındaki Nijeryalı gol makinesi, yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.

Afrikalı yılın kadın futbolcusu ödülünü ise İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Nijeryalı Asisat Oshoala aldı.