Beklenen imza atılıyor! Osimhen için 120 milyon euro ödenecek

15 Aralık 2023 17:26 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 17:28

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A'da geçen sezon Napoli formasıyla şampiyonluk yaşayan Victor Osimhen, rekor bir kontrata imza atıyor.

Chelsea'nin takibinde olan Nijeryalı golcünün ayrılmaya sıcak bakmasına rağmen İtalyan ekibinde sürpriz bir hamle geldi.

Londra ekibinde forma giymek isteyen Osimhen'in ara transfer döneminde resmi imzayı atması beklenirken, Napoli'nin önerdiği teklif sporseverleri şaşırttı.

OSIMHEN İÇİN 120 MİLYON EURO

Victor Osimhen'i takımda tutmak isteyen Napoli, 2025'te bitecek mukavelenin 1 yıl daha uzatılması konusunda anlaşma sağladı.

Nijeryalı yıldızın kendisi için belirlenen 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini kabul ettiği öğrenildi.

İngiltere Premier Lig'de oynama hayali olan Osimhen'in ayrılması durumunda Napoli'nin en az 120 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.