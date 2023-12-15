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    Beklenen imza atılıyor! Osimhen için 120 milyon euro ödenecek

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beklenen imza atılıyor! Osimhen için 120 milyon euro ödenecek
    Chelsea, Napoli

    İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Napoli forması giyen Victor Osimhen için devreye girmişti. Nijeryalı golcüyü takımda tutmak isteyen Napoli ise dev bir bütçeyle yeni kontrat önerdi.

    İtalya Serie A'da geçen sezon Napoli formasıyla şampiyonluk yaşayan Victor Osimhen, rekor bir kontrata imza atıyor.

    Chelsea'nin takibinde olan Nijeryalı golcünün ayrılmaya sıcak bakmasına rağmen İtalyan ekibinde sürpriz bir hamle geldi.

    Londra ekibinde forma giymek isteyen Osimhen'in ara transfer döneminde resmi imzayı atması beklenirken, Napoli'nin önerdiği teklif sporseverleri şaşırttı.

    Beklenen imza atılıyor! Osimhen için 120 milyon euro ödenecek

    OSIMHEN İÇİN 120 MİLYON EURO

    Victor Osimhen'i takımda tutmak isteyen Napoli, 2025'te bitecek mukavelenin 1 yıl daha uzatılması konusunda anlaşma sağladı.

    Nijeryalı yıldızın kendisi için belirlenen 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini kabul ettiği öğrenildi.

    İngiltere Premier Lig'de oynama hayali olan Osimhen'in ayrılması durumunda Napoli'nin en az 120 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

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