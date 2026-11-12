Spor

Napoli'de Noa Lang krizi çıktı: Galatasaray'ın rakibini İtalyanlar duyurdu

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Napoli'de Noa Lang krizi çıktı: Galatasaray'ın rakibini İtalyanlar duyurdu
Başlık ResmiNapoli'de Noa Lang krizi çıktı: Galatasaray'ın rakibini İtalyanlar duyurdu

Galatasaray, 23 Ocak 2026-30 Haziran 2026 tarihleri arasında 159 gün formasını giyen Noa Lang'ı yeniden renklerine bağlamayı hedefliyor. Napoli'de taraftarla gerginlik yaşayan 27 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu ile Serie A temsilcisi Genoa da ilgileniyor.

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Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Noa Lang, devre arası transfer döneminde İtalyan kulübüne veda edebilir.

"ARTIK NAPOLI'DE KALAMAZ"

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Lazio maçında tribünlerin tepkisini çeken Hollandalı futbolcunun, taraftara cevap vermesinin ardından Napoli'de kalması beklenmiyor. Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiraladığı Lang'ı yeniden kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Napoli'de bu sezon 12 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Başlık ResmiNapoli'de bu sezon 12 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

GENOA İHTİMALİ

İtalyan basını, Noa Lang'ın Napoli ile yaşadığı sorunların bazı Serie A ekiplerini de iştahlandırdığını ve Genoa'nın, 27 yaşındaki futbolcunun transferini hayal ettiğini yazdı. Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin, Noa Lang'ı çok beğendiği ve Hollandalı futbolcuyu Serie A'dan tek beğenen ismin De Rossi olmadığı belirtildi.

Noa Lang'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiNoa Lang'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÇIKIŞ YOLU ARANIYOR

Noa Lang'ın yaşananlardan sonra Napoli'de kalamayacağı ve bir çıkış yolu bulunması gerektiği ve 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralık olarak veya maaşının bir bölümü karşılanarak Napoli'den ayrılabileceği ifade edildi.

Noa Lang, Galatasaray'da 19 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.
Başlık ResmiNoa Lang, Galatasaray'da 19 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.

"YETENEĞİ TARTIŞILMAZ"

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, "Lang-Napoli, hiç çiçek açmamış bir aşk hikayesi! Yeteneği tartışılmaz: Doğru ortamda, fark oluşturur" ifadeleri yer aldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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