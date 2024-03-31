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Napoli'den ırkçılığa savaş! Futbolcular, Juan Jesus için diz çöktü

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Napoli&#039;den ırkçılığa savaş! Futbolcular, Juan Jesus için diz çöktü

Spor Haberleri

İtalya Serie A ekibi Napoli'de oyuncular, Brezilyalı takım arkadaşları Juan Jesus'a yapıldığı iddia edilen ırkçılığı protesto için Atalanta maçı öncesinde seremonide diz çökme eylemi yaptı.

Serie A'da oynanan Napoli - Atalanta maçı öncesi ırkçılığa maruz kaldığı iddia edilen Juan Jesus için diz çökme eylemi yapıldı.

Seremoni sırasında Napolili oyuncular hep birlikte, ABD'deki spor müsabakalarında ırkçılık karşıtı sembol bir eylem olan; tek dizlerinin üzerine çökmeyi, takım arkadaşları Juan Jesus için yaptı. Napolili oyuncular, Jesus'a ligde Inter ile oynadıkları bir önceki müsabaka sırasında Interli Francesco Acerbi tarafından yapıldığı iddia edilen ırkçılığı diz çökerek protesto etti.

Napoli taraftarları da Juan Jesus'a ırkçı ifadeler sarf ettiği ileri sürülen ve federasyona bağlı spor hakiminin kanıt yetersizliğinden ceza vermediği Acerbi aleyhinde tezahüratlarda bulunurken, tribünlerde de "Irkçılığa hayır" yazılı pankartlar yer aldı.

Napoli'den ırkçılığa savaş! Futbolcular, Juan Jesus için diz çöktü - 1. Resim

JUAN JESUS'A IRKÇILIK YAPILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Serie A'nın 29. haftasında 17 Mart'ta oynanan Inter-Napoli maçının ardından konuk Napoli takımından Juan Jesus'un, Interli Francesco Acerbi'nin müsabaka içinde kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etmesi ülkede gündem olmuştu.

Bu iddiaların ardından İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 36 yaşındaki Acerbi'nin İtalya Milli Takımı'nın 22 ve 24 Mart'taki Venezuela ve Ekvador maçlarının kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.

Napoli'den ırkçılığa savaş! Futbolcular, Juan Jesus için diz çöktü - 2. Resim

Irkçılık suçlamasıyla federasyon spor hakimliğine sevk edilen Acerbi, hafta içinde kanıt yetersizliğinden aklanarak herhangi bir ceza almamıştı.

Bu karar, Napoli ve Juan Jesus tarafından "şaşkınlık" ve "hayal kırıklığı" ile karşılanmıştı.

Napoli Kulübü, Serie A'nın futbolda ırkçılık karşıtı kampanyalarına katılmayacağını, bu konuda kendi yollarını izleyeceklerini belirtmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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