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Neslihan Yiğit Arın, Perulu Ines Lucia Castillo'yu devirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Neslihan Yiğit Arın, Perulu Ines Lucia Castillo&#039;yu devirdi

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, ikinci maçında Perulu Ines Lucia Castillo'yu 2-0 yendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Perulu Ines Lucia Castillo'yu 2-0 yendi.

La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ikinci maçında Perulu Ines Lucia Castillo ile karşılaştı.

Rakibini 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 yenen Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024'teki ilk galibiyetini elde etti.

Neslihan'ın bir üst tura çıkma şansı, Japon Aya Ohori ile Ines Lucia Castillo arasındaki maçın ardından belli olacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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