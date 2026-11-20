Futbol kariyerini Santos'ta sürdüren 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız Neymar, Fenerbahçe efsanelerinden Alex de Souza ile fotoğrafını paylaştı.

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Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, vatandaşı Alex de Souza ile buluştu. Alex'i bir efsane olarak nitelendiren Neymar, 49 yaşındaki eski oyuncuyu idol olarak gördüğünü vurguladı.

"NE BÜYÜK ONUR"

Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana ilham veren bir idolün formasına sahip olmak ne büyük onur. Sen bir efsanesin. Sana sonsuz saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Neymar'ın Alex de Souza paylaşımı

FENERBAHÇE KARİYERİ

Alex de Souza, 2004-2012 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe'de 344 maçta 171 gol attı ve 144 asistlik skor katkısı sağladı. Eski yıldız, Türkiye'de 3 Süper Lig şampiyonluğu, 2 TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası kazamdı.





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