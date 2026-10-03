Belçika karşısında alınan 3-0’lık yenilginin ardından Vincenzo Montella’yı sert sözlerle eleştiren Nihat Kahveci, Arda Güler’in yoğun maç trafiğine rağmen oyunda tutulmasına tepki gösterdi. Kahveci, İtalyan teknik adam için “Hemen gitmeli” ifadelerini kullandı.

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Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Vincenzo Montella'yı sert sözlerle eleştirdi. Mücadeleyi değerlendiren Kahveci, özellikle Arda Güler'in yoğun maç trafiğine rağmen oyunda tutulmasına tepki gösterdi.

Nihat Kahveci'den Montella'ya olay sözler: Onu bile yapamıyor

"MONTELLA'NIN BU TAKIMDAN GİTMESİNE ARTI BİR SEBEP"

Kontraspor YouTube kanalında maçı yorumlayan Nihat Kahveci, Belçika karşılaşmasının 76. dakikasında Romelu Lukaku'nun attığı golle skorun 3-0'a gelmesinin ardından Arda Güler'in oyundan alınması gerektiğini savundu.

"Montella'nın bu takımdan gitmesine artı bir sebep söylüyorum. Dakika 76'da Lukaku'nun golü maç 3-0. Arda Güler'in 180 dakika anası ağladı Fransa maçında Kocaeli'de, oradan Bursa'ya geçti anası ağladı anası. Bütün tanıdığı akrabaları, Türk milleti üzüldü çabalarının karşılığını alamadığı için. Bugün yine ilk yarıda ikinci yarıda her yerde. Yorulmuş, maç 3-0…"

Nihat Kahveci'den Montella'ya olay sözler: Onu bile yapamıyor

"İTALYA MAÇINA BARİ ARDA'YI DİNLENDİR"

Kahveci, Arda Güler'in sarı kart görerek İtalya maçında cezalı duruma düşme ihtimaline ve Vincenzo Montella'nın görevine ilişkin de sert ifadeler kullandı.

"İtalya maçına bari Arda'yı dinledir de o sarıyı yiyip cezalı olmasın. Burayı da mı okuyamıyor. 3-0'da Arda'yı al dinlendir. Çocuk 9 günde 3. maçını oynuyor, tek başına her yerde. Onu bile yapamayan bir teknik direktör var sahanın kenarında. Hemen gitmeli de belki İtalya'da valizini tam toparlar, yakınım diye orada bırakır belki."

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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