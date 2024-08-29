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Haberler > Spor > Nurcihan Ekinci Gül, Aruna Aruna'yı 19-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Nurcihan Ekinci Gül, Aruna Aruna'yı 19-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para taekwondocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47kg son 16 turunda Hindistan'dan Aruna Aruna'yı 19-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para taekwondocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47kg son 16 turunda Hindistan'dan Aruna Aruna ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 19-0 üstünlük sağlayan Gül, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcumuz, çeyrek finalde saat 14.16'da Tayland'dan Khwansuda Phuangkitcha ile karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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