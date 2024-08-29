Nurcihan Ekinci Gül, Aruna Aruna'yı 19-0 yenerek çeyrek finale yükseldi
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para taekwondocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47kg son 16 turunda Hindistan'dan Aruna Aruna'yı 19-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para taekwondocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47kg son 16 turunda Hindistan'dan Aruna Aruna ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 19-0 üstünlük sağlayan Gül, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli sporcumuz, çeyrek finalde saat 14.16'da Tayland'dan Khwansuda Phuangkitcha ile karşılaşacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı