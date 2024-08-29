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Nurcihan Ekinci Gül, çeyrek finalde Taylandlı rakibine yenildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Tayland'dan Khwansuda Phuangkitcha'ya mağlup oldu.

Para tekvandoda Nurcihan Ekinci Gül, çeyrek finalde Taylandlı rakibine yenildi

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında Nurcihan, çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Taylandlı sporcuyla karşı karşıya geldi.

Rakibine 8-4 yenilen milli sporcu bronz madalya şansını devam ettirmek için TSİ 18.30'de repesaj maçına çıkacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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