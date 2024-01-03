Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu Dortmund'a götürecek

3 Ocak 2024 08:45 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 08:53

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’ye 2018 yılında gelen 18 yaşında bir genç vardı. NEC Nijmegen’den 1,4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınmıştı. Kanat özelliğine sarı lacivertli takımda ‘joker’ özelliğini de kattı. O isim şu anda 20 milyon avroluk piyasa değerine sahip olan Avrupa’dan (İnter, Sevilla, Napoli ve Lazio başta olmak üzere) birçok talibi bulunan Ferdi Kadıoğlu… Millî takımda da önemli bir değere sahip sarı lacivertli oyuncu özetle transferin gözdesi. Kadıoğlu ile ilgili yeni ve sıcak gelişme ise Borussia Dortmund. Sebebi de Nuri Şahin’in Alman devinde yardımcı antrenörlüğe getirilmesi.

YILDIZLARDAN ÖRNEKLER

Kariyerinde en fazla forma giydiği kulübe bu defa teknik adam olarak giden Nuri Şahin, Türkiye’den de Ferdi Kadıoğlu’nu yanına almak istiyor. Edin Terzic’in yardımcılığını yapan sezon sonunda da takımın başına geçecek olan Şahin, iddiaya göre Kadıoğlu ile ilk transfer görüşmesini de gerçekleştirdi. Genç teknik adamın, Ferdi’ye Dortmund’un bir okul olduğundan bahsedip Lewandowski, Bellingham, Haaland ve Sancho’yu örnek verdiği ve “Fenerbahçe’den sonra aşama kaydetmek istiyor ve bir Avrupa devinde oynamak istiyorsan Dortmund’a gelmelisin” dediği belirtildi. Ferdi’nin de bu sıcak teklife olumlu baktığı öğrenildi. Tabii kulüpler anlaşırsa...

YÖNETİMİN BEKLENTİSİ: 30 MİLYON AVRO

Aktüel piyasa değerini 20 milyon avroya kadar çıkaran ve bu anlamda kariyer rekoru kıran Ferdi Kadıoğlu’ndan yönetimin beklentisi büyük. 2026’ya kadar mukavelesi olan ve sezon sonu ayrılığına kesin gözüyle bakılan Ferdi’den 30 milyon avro civarında bir bonservis bedeli bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe’de 24 maçta süre alan Ferdi Kadıoğlu, iki gol attı, üç de asist yaptı.

YILIN FUTBOLCUSU KİM

Bir dönem F.Bahçe’de de forma giyen ve Napoli üzerinden Bayern Münih’e giden başarılı stoper Kim Min-Jae, Güney Kore’de “yılın futbolcusu” seçildi. Son dört yıldır ödülü Tottenham’ın yıldızı Heung Min-Son kazanıyordu.