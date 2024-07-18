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Nuri Şahin golcüsüne kavuştu! Borussia Dortmund Serhou Guirassy'i kadrosuna kattığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nuri Şahin golcüsüne kavuştu! Borussia Dortmund Serhou Guirassy&#039;i kadrosuna kattığını açıkladı
Borussia Dortmund, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Nuri Şahin önderliğinde yeni sezona hazırlanan Borussia Dortmund transferlerine devam ediyor. Alman ekibi, Bundesliga'da Stuttgart fortması giyen Serhou Guirassy'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Stuttgart forması giyen santrfor oyuncusu Serhou Guirassy'i transfer ettiğini duyurdu.

Alman ekibi, Guirassy için 18 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini öderken, 28 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Gineli golcü, geçtiğimiz sezon Stuttgart ile 30 maçta 30 gol 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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