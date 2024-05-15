Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Nuri Şahin rekabeti artıyor! Hollanda'nın köklü kulübü talip oldu

Nuri Şahin rekabeti artıyor! Hollanda'nın köklü kulübü talip oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nuri Şahin rekabeti artıyor! Hollanda&#039;nın köklü kulübü talip oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin'in hangi takımın başına geçeceği belirsizliğini koruyor. Son günlerde adı sıklıkla Beşiktaş ile anılan Şahin'e eski takımının talip olduğu iddia edildi.

Adı son günlerde Beşiktaş'la anılan Nuri Şahin'in talipleri artıyor. Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giderek Nuri Şahin'le görüşme gerçekleştirmişti.

Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin'e eski takımı talip oldu.

HOLLANDA'DAN TALİP VAR

Hollanda basınından AD'nin aktardığı habere göre Nuri Şahin, Feyenoord'un gündeminde.

Nuri Şahin rekabeti artıyor! Hollanda'nın köklü kulübü talip oldu - 1. Resim

Arne Slot'un yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Feyenoord'un adaylarından birinin de Nur Şahin olduğu vurgulandı. Haber detayında Feyenoord'un Nuri Şahin'le ilgili haftalardır bilgi topladığı ancak kulübün imza için bir acelesinin olmadığı aktarıldı.

Rotterdam ekibinin teknik direktör konusunda temkinli davrandığı belirtilen haberde, Borussia Dortmund'un Nuri Şahin'in ayrılığına izin verip vermeyeceğinin de belirsiz olduğu kaydedildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bitcoin'de hareketlilik sürüyor: 66 bin doları aştı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bisiklette Bike Fest rüzgarı esecek! Dünya yıldızları Sakarya’da - SporBisiklette Bike Fest rüzgarı esecek! Dünya yıldızları Sakarya’daUğurcan Çakır için resmi transfer açıklaması! Galatasaray iddialarına cevap geldi - SporUğurcan Çakır için resmi transfer açıklaması! Galatasaray iddialarına cevap geldiVAR sistemi kaldırılabilir! Kulüpler oylama için toplanacak - SporVAR sistemi kaldırılabilir! Kulüpler oylama için toplanacakKlopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders'ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilmişti - SporKlopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders'ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilmiştiErgin Ataman Galatasaray iddiaları hakkında konuştu! 'Hoca olarak değil başkan olarak' - SporErgin Ataman Galatasaray iddiaları hakkında konuştu! 'Hoca olarak değil başkan olarak'Bruno Alves'ten Mourinho'ya Fenerbahçe sözleri! 'Bugüne kadar ben ne yaşamışım diyebilirsin' - SporBruno Alves'ten Mourinho'ya Fenerbahçe sözleri! 'Bugüne kadar ben ne yaşamışım diyebilirsin'
Sonraki Haber Yükleniyor...