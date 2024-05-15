Nuri Şahin rekabeti artıyor! Hollanda'nın köklü kulübü talip oldu

Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin'in hangi takımın başına geçeceği belirsizliğini koruyor. Son günlerde adı sıklıkla Beşiktaş ile anılan Şahin'e eski takımının talip olduğu iddia edildi.

Adı son günlerde Beşiktaş'la anılan Nuri Şahin'in talipleri artıyor. Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giderek Nuri Şahin'le görüşme gerçekleştirmişti.

Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin'e eski takımı talip oldu.

HOLLANDA'DAN TALİP VAR

Hollanda basınından AD'nin aktardığı habere göre Nuri Şahin, Feyenoord'un gündeminde.

Arne Slot'un yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Feyenoord'un adaylarından birinin de Nur Şahin olduğu vurgulandı. Haber detayında Feyenoord'un Nuri Şahin'le ilgili haftalardır bilgi topladığı ancak kulübün imza için bir acelesinin olmadığı aktarıldı.

Rotterdam ekibinin teknik direktör konusunda temkinli davrandığı belirtilen haberde, Borussia Dortmund'un Nuri Şahin'in ayrılığına izin verip vermeyeceğinin de belirsiz olduğu kaydedildi.