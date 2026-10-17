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Spor

O bir efsane! Muhammed Salah futbola damga vurmaya devam ediyor

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UEFA’nın kulüpler düzeyindeki üç organizasyonunda da gol atan isimlerden biri olan Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı, Avrupa kupalarında 65 gole ulaşıp Haaland’ı yakaladı…

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Trabzonspor’un yıldızı Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi’nde KuPS Kuopio karşısında kaydettiği golle Avrupa kupalarındaki dikkat çekici istatistiğini geliştirdi. Bordo-mavililerin Finlandiya deplasmanında 4-2 kazandığı karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynayan Mısırlı futbolcu, UEFA kulüp organizasyonlarındaki toplam gol sayısını 65’e çıkardı. Salah, bu sayıyla Erling Haaland’ı yakaladı. 34 yaşındaki yıldız, 67’şer gole sahip Edin Dzeko ve Andriy Shevchenko’nun yalnızca iki gol gerisinde bulunuyor.

HEM GOL HEM ASİST

Salah, UEFA organizasyonlarındaki gollerini kariyeri boyunca Basel, Fiorentina, Roma, Liverpool ve Trabzonspor formalarıyla kaydetti. UEFA kulüp organizasyonlarında tüm zamanların en golcü isimleri arasında Cristiano Ronaldo, 145 golle zirvede yer alıyor. Ronaldo’yu 132 golle Lionel Messi ve 117 golle Robert Lewandowski takip ediyor. Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydeden Salah, ayrıca Cody Gakpo ve Mario Götze’den sonra hem Şampiyonlar Ligi’nde hem Avrupa Ligi’nde hem de Konferans Ligi’nde gol atan ve asist yapan üçüncü oyuncu oldu.

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"ONUN GİBİSİ HENÜZ YOK"

Trabzonspor’un teknik direktörü Thomas Reis, Salah’ın kendileri için büyük bir güç olduğunu söylerken “Kupa kazanmak için takımında onun gibi rekabetçi bir oyuncuya ihtiyacın olur. Topu her aldığında onunla özel bir şey yapacağını biliyorsun. Onun gibisi yok.” ifadelerini kullandı.

FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Muhammed Salah, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 maçta 8 gol ve 4 asistle toplam 12 gole doğrudan katkı yaptı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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