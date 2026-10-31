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Obradovic'ten Anadolu Efes'e övgü, takımına uyarı

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Obradovic'ten Anadolu Efes'e övgü, takımına uyarı
Başlık ResmiObradovic'ten Anadolu Efes'e övgü, takımına uyarı

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında ağırladığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 83-68 yenen Anadolu Efes'te Başantrenör Pablo Laso, müthiş bir performans ortaya koyduklarını söyledi. EuroLeague seviyesinde bir performans sergileyemediklerini ifade eden Obradovic ise Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini belirtti.

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Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmada Avrupa Ligi seviyesinde bir performans sergileyemediklerini söyledi.

"GALİBİYETİ HAK ETTİLER"

Anadolu Efes'i tebrik eden Obradovic, "Çok iyi oynadılar. Galibiyeti hak ettiler. Birinci çeyrekte geri dönüşte iyi iş çıkarsak da EuroLeague seviyesinde bir performans gösteremedik. Bunu analiz edip anlamamız gerekecek. Anadolu Efes geçiş oyununda çok iyi performans ortaya koyduğu için başarılı oldu. Pota altında onları durduramadık. Savunmada iyi bir iş çıkaramadığımızı düşünüyorum. Takım olarak oynamalıyız." şeklinde görüş belirtti.

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İspanyol Başantrenör Pablo Laso, en üst seviyedeki takımlarından birine karşı hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

"ÇOK HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"

Galibiyet dolayısıyla oyuncularını kutlayan Laso, "Çok hak ettiğimiz bir galibiyet. Tüm çeyreklerde rakibimize üstünlük sağladık. İlk yarıda olağanüstü bir işe imza attık. İkinci yarıda Panathinaikos'un geri dönmek için mücadele ortaya koyacağını biliyorduk. Asla sahadaki duruşumuzu bozmadık ve son 5 dakikada kontrolü elimize alarak maçı kazanmayı bildik." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos AKTOR'un bu sezon Avrupa Ligi'nin en üst seviyedeki takımlarından biri olduğunun altını çizen Pablo Laso, "Takımım çok müthiş bir performans ortaya koydu. Hem savunmada hem de hücumda kontrolü elimizde tutmayı başardık." diye konuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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