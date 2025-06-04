Okan Buruk çalıştırmak istediği takımı açıkladı! "Hayalim..."
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sezonu 25. defa şampiyon tamamlayarak 5. yıldızı takan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, ileride çalıştırmak istediği takımı açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta açıklamalarda bulundu.
"İleride A Milli Takım hayalim kesinlikle var." diyen Buruk, "Dünya Şampiyonası'na gitmek, oraya bir takımı götürmek, o heyecanı yaşamak çok isterim." ifadelerini kullandı.
Milli takım formasını giymenin heyecanını yaşadığını belirten Buruk, "Milli takımda yardımcı hocalık da yaptım, orayı yeniden yaşamak isterim." diye konuştu.
"Montella da iyi gidiyor" diyen Buruk, şunları söyledi:
"Dünya Kupası'na gitme umudum yüksek. İyi işler yapıyor ve iyi bir insan. Ona da destek olmak gerekiyor."
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci