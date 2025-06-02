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Okan Buruk'un listesinde 1 numarada! George Gardi'ye tam yetki verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester City'nin yıldız ismi Bernardo Silva, Galatasaray'ın radarında. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın transferi için menajeri George Gardi'ye tam yetki verdi.

Galatasaray, her sezon gerçekleştirdiği flaş transferlere bir yenisini eklemek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Okan Buruk'un listesinde 1 numarada! George Gardi'ye tam yetki verildi - 1. Resim

GARDİ'YE TAM YETKİ

İngiliz ekibinde 8 sezondur forma giyen ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki oyuncu, yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Silva'nın transferi için menajeri George Gardi'ye tam yetki verdi.

Okan Buruk'un listesinde 1 numarada! George Gardi'ye tam yetki verildi - 2. Resim

BİR NUMARALI HEDEF

Bernardo Silva, 2017 yılında Monaco'dan 50 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu. Orta saha, 10 numara ve sağ kanatta görev yapabilen Silva, teknik direktör Okan Buruk'un transferdeki bir numaralı hedefi haline geldi.

Okan Buruk'un listesinde 1 numarada! George Gardi'ye tam yetki verildi - 3. Resim

Manchester City'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Portekizli futbolcu, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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