'Okan Buruk derhal Zaha ve Tete'yi takımdan göndermeli! Ya ülkeyi benimsemediler, ya mentaliteleri bozuk'

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Tugay Kerimoğlu Brezilyalı futbolcu Tete ve Zaha hakkında çok sert ifadeler kullanarak "Ya ülkeyi benimsemediler, ya mentaliteleri bozuk, Okan Buruk'un bu iki oyuncuyu göndermesi lazım'' yorumunda bulundu.

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.

FİKİR ÜRETEN YOK

Bizim ülkemiz kaosla yaşıyor. Onla yaşamayı biliyor. Kimse çözüme gitmek için uğraşmıyor. Bu sene çok garip bir sene. Bir o açıklama yapıyor bir o. Bu şekilde Türk futbolunun kalitesi artmaz. 2024 senesindeyiz ama biz hala neyi konuşuyoruz. Fikir üreten yok!

ZAHA VE TETE HAKKINDA ARTIK YORUM YAPMAYACAĞIM

Galatasaray'da 46 dakikada sabredilmiş bir Tete vardı. Beklenti de sıfır. 70'te Zaha oyuna girdi. Rakip üzerine gelirken çalım atmaya çalışıyorsun. Senin amacın topu önde tutman. Ben bu iki oyuncu için yorum yapmayacağım artık. Olmuyor!

Ya ülkeyi benimsemediler, ya mentalitesi bozuk! Olmadı yani, ikisiyle de sezon sonu yolları ayırırım. 4 tane beklentisi yüksek olan oyuncudan verim alamıyorsan yolları ayıracaksın.

ZİYECH VE NDOMBELE NEREDE?

Tete kaç maç oynamıştır. Fiziksel olarak da düşüşte değil. İlk yarıda bir pozisyon var kaçırdığı... Ziyech ve Ndombele nerede? Anlatmak istediğim şey şu; diğer oyunculara benim kötü söz söyleme lüksüm olamaz. Bu kadar vurdum duymaz olunmaz. Oyunlar artık oralarda değil. Yeteneğin artık ikinci planda senin.

Okan Buruk'u düşünelim. Eksik olan bölgelerin her yerinde Barış oynamış. Kaan yine aynı. Berkan Kutlu kendi mevkisinde oynamadı. Bunlar kötü oynasa da bunlara bir şey diyemezsiniz. Burası sizin çiftliğiniz değil.

Antalyaspor maçında basit top kayıpları ve gol pozisyonlarındaki yetersizliği nedeniyle tepki gören Tete devre arasında oyundan alınırken, Zaha'nın gereksiz çalımları ise tribünleri resmen çıldırttı.