Okan Buruk Kadıköy'de takımına güveniyor: Onlar bizden korksun

23 Aralık 2023 07:31 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 07:33

Karagümrük maçında ortaya konan kötü futbol sonrasında eleştirilerin odağında kalan Galatasaray’ın hocası Okan Buruk, derbide kendisine ve takımına güveniyor. Oynadıkları futbolun Fenerbahçe’yi yenmeye yetmeyeceğini söyleyenlere mesaj gönderen Buruk “Biz Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’ı yendik, Bayern Münih gibi bir takıma kök söktürdük. Büyük maçların havası başka olur. Bizim kimseden korkumuz yok. Asıl rakibimiz bizden korksun. Çünkü biz Kadıköy’e Fenerbahçe’yi yenmeye gideceğiz” dedi.

FLORYA'YA ÇIKARMA

Derbi planlarını yapmaya başlayan Okan Hoca, Karagümrük maçının 11’inde değişiklikler yapacak. Wilfried Zaha ve Kaan Ayhan’ı on bire monte edecek olan Buruk, oyuncularına da Mauro İcardi’yi daha çok topla buluşturmaları talimatını verdi. Oyunu kanatlara yıkmayı isteyen Buruk, aynı zamanda Zaha ve Kerem’den daha çok içeri katetmesini ve buldukları fırsatlarda kaleyi yoklamalarını istedi. Diğer yandan başkan Dursun Özbek’in bugün Florya’ya giderek oyunculara derbi primini açıklayacağı öğrenildi.

İKİ KÖTÜ HABER

Galatasaray’a Davinson Sanchez ile Hâkim Ziyech’ten kötü haber geldi. Karagümrük maçında forma giyemeyen Davinson, sakatlığı sebebiyle dünkü çalışmaya da katılamadı. Ağrıları olan Ziyech’in de oynamasının zor olduğu öğrenildi.

BU MAÇ BAŞKA!

Karagümrük maçında derbiyi düşündükleri için iyi oynamadıklarını iddiasına “Avrupa’dan elenmenin üzüntüsü vardı” diyerek karşı çıkan Kerem Aktürkoğlu “Derbiler her zaman keyifli olur, çok özel olur. Bizim tek amacımız galibiyet serimizi devem ettirmek” dedi.