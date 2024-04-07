Okan Buruk Süper Kupa öncesi konuştu! 'Kazanmak çok önemli'

Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Buruk açıklamasında, "Cumhuriyetin 100. yılında Süper Kupa'yı kazanmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa finali öncesi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ

Okan Buruk açıklamasında, "Bugün buraya gelirken, inanılmaz bir taraftar sevgisi desteği vardı. Bu sevginin hakkını vermeye çalışmamız gerekiyor. Çok önemli bir maç, güzel bir stadyum var. Cumhuriyetin 100. yılında Süper Kupa'yı kazanmak çok önemli. Ne olacağını bilmiyorum. Deprem bölgesi biliyorsunuz. Bu gelir depremzedelere bağışlanacak. Galatasaray takımı olarak burada olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz." dedi.