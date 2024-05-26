Okan Buruk taraftarına seslendi! 'Bayrakları hazırlayın sıra 25.şampiyonlukta'

Okan Buruk'lu Galatasaray, 102 puan toplayarak 24.şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından konuşan Buruk, "Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 24. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe'nin 3 puan önünde sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan Okan Buruk'lu Galatasaray, rekor kırdı. Buruk maçın ardından taraftara seslendi.

25.ŞAMPİYONLUK İÇİN HAZIRLANSINLAR

Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar. Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor." dedi. "Hedefimiz gerçek 5. yıldız. Onun altını çizmek gerekiyor. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da gerçeği, yıldızın da gerçeği var. Bütün takımları tebrik etmek istiyorum. Konyaspor ilk yarı iyi direndi bize. Çok değerli bir şampiyonluk daha kazandık. Başkanımıza, yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim. Erden beye çok teşekkür ederim. Bir senedir şampiyon olamıyorduk (gülerek). Çok zor bir sezon geçirdik. Çok fazla maç oynadık, Avrupa'da, Türkiye'de. Şampiyonlar Ligi'ne yönelik oyuncu aldık. Bazıları uyum sağladı, bazıları sağlayamadı. Benim yaptığım çok bir şey yok. Oyuncularım, ekibim... Bütün payı hepimiz paylaşmalıyız. Teknik direktörün çözüm üretmesi gerekiyor. Geçen hafta maçı kazanamadıysam buna çözüm bulmalıyım. Oyuncularımızı maça hazırlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz yeniden hem Şampiyonlar Ligi'ne girmek hem şampiyon olmak."

SÖZLEŞME CEVABI

"Ben Galatasaray'ın bir parçasıyım. Önümüzdeki sene başka bir yerde çalışmayı düşünmedim. Başkanımız hep dedi sözleşmesi yenileyelim diye ama sezonun bitmesini bekledim. Bu hafta sevineceğiz ama yeni sezonu düşüneceğiz."