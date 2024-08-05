Olimpiyat ve dünya rekoru kıran Duplantis'den Yusuf Dikeç pozu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada 6,10 ile olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, sevincini Yusuf Dikeç pozu vererek yaptı. Duplantis ardından 6,25 ile dünya rekoru kırıldı.
Armand Duplantis, Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada 6,10 ile olimpiyat rekoru kırdı. İsveçli Duplantis'in rekor sonrasındaki sevinci gündem oldu.
OLİPİYAT REKORTMENİ Duplantis'TEN YUSUF DİKEÇ POZU
Paris Olimpiyat Oyunları'nda gözlerin üstünde olduğu isimlerden biri olan İsveçli Armand Duplantis, sırıkla atlamada 6,10'luk derece yaptı.
Olimpiyat rekoru kıran Duplantis, sevincini Yusuf Dikeç pozu vererek yaptı.
YUSUF DİKEÇ ATIŞ ANINDAKİ DURUŞUYLA OLAY OLMUŞTU
Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, atış sırasındaki pozuyla dikkat çekmişti.
6,25 İLE DÜNYA REKORUNU DA KIRDI
Kaynak: Türkiye Gazetesi