Olimpiyat ve dünya rekoru kıran Duplantis'den Yusuf Dikeç pozu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Ağustos 2024 23:12 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 23:25 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada 6,10 ile olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, sevincini Yusuf Dikeç pozu vererek yaptı. Duplantis ardından 6,25 ile dünya rekoru kırıldı.