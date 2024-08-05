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Olimpiyat ve dünya rekoru kıran Duplantis'den Yusuf Dikeç pozu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Olimpiyat ve dünya rekoru kıran Duplantis&#039;den Yusuf Dikeç pozu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada 6,10 ile olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, sevincini Yusuf Dikeç pozu vererek yaptı. Duplantis ardından 6,25 ile dünya rekoru kırıldı.

Armand Duplantis, Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada 6,10 ile olimpiyat rekoru kırdı. İsveçli Duplantis'in rekor sonrasındaki sevinci gündem oldu.

OLİPİYAT REKORTMENİ Duplantis'TEN YUSUF DİKEÇ POZU

Paris Olimpiyat Oyunları'nda gözlerin üstünde olduğu isimlerden biri olan İsveçli Armand Duplantis, sırıkla atlamada 6,10'luk derece yaptı.

Olimpiyat rekoru kıran Duplantis, sevincini Yusuf Dikeç pozu vererek yaptı.

YUSUF DİKEÇ ATIŞ ANINDAKİ DURUŞUYLA OLAY OLMUŞTU

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, atış sırasındaki pozuyla dikkat çekmişti.

Olimpiyat ve dünya rekoru kıran Duplantis'den Yusuf Dikeç pozu - 1. Resim

6,25 İLE DÜNYA REKORUNU DA KIRDI

Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada 6,25 ile dünya rekoru kırdı
 
Olimpiyat ve dünya rekoru kıran Duplantis'den Yusuf Dikeç pozu - 2. Resim
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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