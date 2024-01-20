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    'Ömür'lük değilmiş bu sevda! Kadro dışı bırakıldı, Galatasaray pusuda

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Trabzonspor’un altyapısından yetişip, şampiyonluk yaşayan ve bordo mavili formayla futbolu bırakmak istediğini söyleyen Abdülkadir, Başakşehir maçında ıslıklanınca ayrılığı kafaya takmıştı…

    &#039;Ömür&#039;lük değilmiş bu sevda! Kadro dışı bırakıldı, Galatasaray pusuda
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trabzonspor’da bir devir kapandı… Bordo mavili kulüp, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un ‘disiplinsizlik’ sebebiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Umut Bozok, Fransa’da doğup büyümüş, bir buçuk yıl önce takıma katılmış bir isimdi ve zaten ayrılığı sürekli gündemdeydi. Ancak Abdülkadir Ömür için  ‘ömürlük oyuncu’, ‘evin oğlu’ yakıştırmaları yapılıyordu. Hatta önceki başkan Ahmet Ağaoğlu, Manchester City’nin 23 milyon avroluk teklifini elinin tersiyle itmişti. Gerçi bunu ‘En büyük pişmanlığım’ diyerek dile getirmişti.

    16'SINDA İLK MAÇINDA

    Altyapısından yetişip A takımda forma giymeye başladığı dönemlerde Abdülkadir Ömür için “Türk Messi” yakıştırmaları yapılıyordu. Daha 16 yaş 7 aylıkken A takımla ilk maçına çıktı. Kendisi büyüdükçe futbolu da büyüyordu. Bordo mavili formayla şampiyonluk yaşadı, “Futbolu burada bırakmak istiyorum” diyordu. Ancak film bir ay önce koptu. Trabzonspor’da golsüz tek sezonunu geçiren Abdülkadir Ömür, 23 Aralık 2023’teki Başakşehir maçında 81’de kenara alınırken yuhalandı. İşte o maç sonrasında ayrılığı kafaya taktı.

    KENDİNE KULÜP BUL

    Abdülkadir Ömür, o günden sonra takımının hiçbir idmanına çıkmadı. Yöneticiler ve teknik direktör Abdullah Avcı’yla konuşup takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Yönetim de kendisine takım bulması için izin verdi. Maçtan kalan bir sakatlığı da vardı. Ama o sakatlık bir türlü geçmedi! Yönetimin takım bulması için verdiği izni istismar etmeye başlayınca teknik direktör Abdullah Avcı, Manisa FK ile oynanan kupa maçı sonrasında “Sebebini bilmediğim şekilde aramızda yoklar” dedi yönetim de dün kadro dışı kararını açıkladı.

    'Ömür'lük değilmiş bu sevda! Kadro dışı bırakıldı, Galatasaray pusuda

    ROTASI YURT DIŞI

    Abdülkadir Ömür’ün Galatasaray ile anlaştığı iddiaları ayyuka çıksa da oyuncunun yurt dışına gideceği öğrenildi. Millî yıldızın menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz dönemde Moncao’nun Abdülkadir ile yakından ilgilendiğini söylemişti. Ayrıca Hollanda’dan Ajax’ın da Abdülkadir’i istediği öğrenildi.

    TUTANAK TUTULDU

    İzinsiz şekilde idmanlara çıkmayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için yönetim noter çağırarak tutanak tutturdu. Bordo mavililerin disiplinsiz davranışları sebebiyle her iki oyuncuya kadro dışı cezasının yanı sıra para cezası da keseceği öğrenildi. 

    G.SARAY PUSUDA BEKLİYOR

    Galatasaray yönetiminin Abdülkadir Ömür için takas formülüyle Trabzonspor’un kapısını çalacağı belirtildi. Sarı kırmızılılar, Umut Bozok’u da kadro dışı bırakan bordo mavililere Abdülkadir için Halil Dervişoğlu ve Yusuf Demir’i önereceği ifade edildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Abdülkadir ÖmürTrabzonspor
    Haberler > Spor > 'Ömür'lük değilmiş bu sevda! Kadro dışı bırakıldı, Galatasaray pusuda
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