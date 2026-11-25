Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Batum uçak yolculuğunun korku dolu geçtiğini ancak yarınki Hapoel Beer Sheva maçını kazanarak İstanbul'a mutlu dönmek istediklerini söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın İsrail ekibini Gürcistan'ın Batum kentinde ağırlayacak Beşiktaş'ta kafileyi taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.

Siyah-beyazlılar, yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Rize'den kara yoluyla Batum'a ulaştı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, kafilenin konakladığı otelin önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"BİRAZ TEHLİKELİ BİR YOLCULUK OLDU"

Tehlikeli bir uçuşu geride bıraktıklarını belirten Özen, "Çok merak edenler olmuş, yolda söylendi. Biraz tehlikeli bir yolculuk oldu. Bir tehlike atlattık. Uçağı kullanan pilot da benim değerlendirmek haddime değil ama çok akıllıca bir karar verdi ve son anda inişten vazgeçti. İnmeye çalışırken herhalde inilemeyeceğini anladı. Orada bir tehlike atlattık. Birkaç tur attıktan sonra havada kule izin vermeyince Rize'ye dönüş oldu, oradan geldik. Yaklaşık 8 saatlik bir yolculuk oldu. Aslında bu bir iç saha maçı. Oyuncular 8 saattir yolda. Zor mu, zor ama doğayla insanoğlu hala baş edemiyor. Bu böyle devam edecek. İnsanoğlunun doğayla mücadelesi devam edecek ve her zaman doğa ne derse o olacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş kafilesi Batum'da

"HERKES DOĞAL OLARAK KORKTU"

Özen, havada yaşananlardan dolayı korktuklarını dile getirerek "Ben korkmuyorum zannediyordum, uçaktan artık korkmuyorum diye söylüyordum ama korkuyormuşum. Herkes doğal olarak korktu. O da gayet doğal, herkesin sevdikleri var, kavuşmak istedikleri insanlar var, doğal. Bir korku oldu. Daha önce benim yaşamadığım tipte bir şey oldu. Futbolcularla da konuştuk, kendi aramızda da antrenör ekibi de daha önceki deneyimlerini anlattı, biz de kendi deneyimlerimizi anlattık. Galiba benim gördüğüm en tehlikelilerden bir tanesi buydu. Biraz korktuk. Herkes korktu, olsun ama hep beraberdik, hep beraber atlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine kadar dinlenme süresinin çok kısıtlı olduğunu vurgulayan Özen, "İki gün dezavantaj var, artı bir deplasman işi var, artı sıkıntılı bir yolculuk; karayolu, gümrükte geçirdiğimiz süre... Beşiktaş Profesyonel Futbol A Takımı'na baktığımda bahanesi olan gönülsüzler değil, hikayesi olan kahramanlar görüyorum. Onlar bahanenin arkasına sığınmayacak, işi görmeye çalışacaklar ve görecekler. Öyle inanıyoruz, hepsine güveniyoruz. Bahane yok." diye konuştu.

Beşiktaş kafilesi Batum'da

"UMARIM ÜLKEMİZE MUTLU BİR DÖNÜŞ OLUR"

Beşiktaş taraftarının ilgisinden övgüyle söz eden Önder Özen, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Gümrükte gördük. Sağ olsunlar, var olsunlar. Nerede olursa olsun Beşiktaş takımını mutlaka yalnız bırakmadan devam ediyorlar. Takımla beraber yolculuk yapıyorlar. Onlar da gümrükte geçerken o karın altında epeyce beklediler, zahmet verdiler. Onların hakkı ödenmez. Sağ olsunlar, var olsunlar. Takımı da merak etmesinler. Yolculuktu, zorluydu, geçti. Şimdi istirahat edecekler, yemek yiyecekler. Taktik toplantıya yarın girecekler. Geliş biraz zahmetli oldu ama gidişte umarım ülkemize mutlu bir dönüş olur. Taraftarla beraber mutlu bir şekilde dönmeyi umut ediyoruz."

Batum Stadı'nın zeminiyle ilgili bir soruya Özen, "Dinamo Tiflis'in orada bir çalışması varmış, saha zemininin bozulmaması için izin verilmemiş. Umarım çimlerin boyutu uygundur. Yani top oynamaya çalışan takımlar için biraz daha çim uzunluğu önemli. Yağış da var, etkilenmediğini umut ederiz. Umarım iyi bir sahayla karşılaşırız." yanıtını verdi.

Özen, olumsuz hava koşullarına rağmen Beşiktaş'ı takip eden basın mensuplarına da teşekkür ederek "Siz basın mensupları da çok zahmet veriyorsunuz, Beşiktaş'ı takip ediyorsunuz. Bizim yolculuğumuz zorlu geçti, taraftarların zorlu geçti, kesinlikle biliyorum sizinki de çok zorlu geçti. Bazı basın mensubu arkadaşlar Ordu'da, Samsun'da olanlar var, Ordu'ya inenler var, Trabzon'a inenler var. Onlara da geçmiş olsun, onlara da iyi yolculuklar diliyorum. Sağ salim gelmeleri ve selametle ülkeye dönmeleri mümkün olsun. Hepiniz için aynı şeyi diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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