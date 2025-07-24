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Orkun Kökçü, Shaktar maçını iple çekiyor: Hazırım ve heyecanlıyım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orkun Kökçü, Shaktar maçını iple çekiyor: Hazırım ve heyecanlıyım
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın büyük transfer bombası Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk maçına hazır olduğunu söyledi.  

Yıldız oyuncu fizik olarak iyi durumda olduğunu belirterek forma beklediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, “Üç hafta önce son maçımı oynadım. Sonrasında 5-6 gün izin yaptım. Fazla bir şey kaybetmedim. Transfer oldum ve kampa katıldım. Maçta oynamam için hocamın ve sağlık ekibinin onay vermesi gerek. Son karar onların ama maç için hazırım” ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü, Shaktar maçını iple çekiyor: Hazırım ve heyecanlıyım - 1. Resim

İLK MAÇ İÇİN SABIRSIZ 

Zor bir maçın kendilerini beklediğini anlatan 24 yaşındaki orta saha, “Shakhtar çok güçlü bir takım. İyi bir maç olacak. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Takım olarak iyi hazırlandık. Güzel bir maç çıkarmak istiyoruz. İkinci maça avantajlı şekilde gitmek istiyoruz” dedi. Taraftarların önünde ilk maçına çıkacağı için heyecanlı olduğunu vurgulayan Orkun, “Maçı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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