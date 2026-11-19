Geride kalan 11 haftada 18 kulüpte genç kategorisine giren 60 oyuncudan 8’i hiç süre almadı. 36’sı ise beş maçlık süreye bile ulaşamadı. Olan kulüplerin parasına ve Türk futbolunun yerli havuzuna oldu.

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BİROL BİNGÖL - Sezon başında kulüpler yabancı kuralına isyan ediyordu. Havuzunda yabancı bolluğu bulunan kulüpler, sayının artmasını ve yaş kısıtlamasının da esnetilmesini istiyordu. TFF ise Süper Lig’de 14 yabancı hakkının tamamını kullanmak isteyen kulüplere yaş şartı getirdi. A Takım listesine yazılan 14 yabancıdan en az dördünün 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyordu. TFF’nin 16 Eylül’de yayımladığı kadrolarda 2003 ve sonrası doğumlu 60 yabancı vardı. Peki, kulüpler bunları nasıl kullandı?

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20’Sİ 450 DAKİKAYI BULDU

İlk 11 haftada bu oyuncuların sekizi hiç oynamadı, 36’sı 1 ile 449 dakika arasında kaldı. 450 dakika ve üzerine çıkan oyuncu sayısı ise 20’ydi. Sezon başında forma giyip eylül listesinde yer almayan üç isim de hesaba katıldığında, bu yaş grubunda sahaya çıkan 59 futbolcunun toplam süresi 21.951 dakikaya ulaştı. Kocaelispor, bu yaş grubundaki dört yabancısının tamamını oynattı ve 1.956 dakikaya ulaştı. Dört büyüklerde de genç yabancılara süreler verildi ancak istisnai isimler dışında yeteri kadar verim alındığı pek söylenemez.

LÜKSÜMÜZ YOK

Tüm bu veriler bağlamında kulüpler bu maddi kaynağı altyapılarına veya yerli oyunculara ayıramaz mı? Nitekim böyle bir şans Türk futbolcusuna verildiğinde o oyuncular Süper Lig temposunu görür, teknik heyet elindeki oyuncuyu maçlarda değerlendirebilir ve millî takım havuzuna da kaynak sağlanır. Sonuç olarak kulüpler, sahada düzenli kullanmayacakları bir yabancıya ekstra bütçe harcamak yerine kendi değerlerini yetiştirebilir. Gelinen noktada hiçbir kulübün böyle bir lüksünün olmadığı mali tablolarında çok aşikâr.

BÜYÜKLERİN +4 KARNESİ

Kulüp Futbolcu ve süresi (dk.) Beşiktaş Miretti (225), Ouattara (202), Poku (105) / Olaitan (680) – 2002 doğumlu F.Bahçe Oppong (231), Mimovic (0) / Brown (611), Nene (98) – 2002 doğumlu Galatasaray Batrakov (547), Ugochukwu (86), Nhaga (47), Bitshiabu (21) Trabzonspor Nwaiwu (983), Pina (829), Saviolo (391), Franculino (375), Batagov (0)

KİM KAÇ DAKİKA SÜRE VERDİ?

Kulüp 2003 ve sonrası doğumlu oyuncu sayısı Toplam dakika Kasımpaşa 4 2.253 Samsunspor 4 2.100 Çaykur Rizespor 4 2.070 Kocaelispor 4 1.956 Trabzonspor 3 1.749 Gaziantep FK 2 1.661 Alanyaspor 4 1.465 Eyüpspor 4 1.352 Gençlerbirliği 4 1.322 Göztepe 3 1.297 Çorum FK 4 1.286 Başakşehir 3 744 Galatasaray 4 701 Konyaspor 3 579 Beşiktaş 3 532 Amedspor 2 373 Fenerbahçe 2 231 Erzurumspor FK 3 56 TOPLAM 60 21.727

BU ARADA

Arda 2032’ye kadar Real’de

Biz Süper Lig’de genç yabancıların durumunu tartışırken genç yeteneğimiz 21 yaşındaki Arda Güler, kulübü Real Madrid ile olan sözleşmesini 2032’ye kadar uzattı. F.Bahçe Kulübü “Seninle gurur duyuyoruz” açıklaması yaparken Arda da “Her zaman kalbimdesiniz ailem” mesajını yolladı. Sözleşmenin uzatıldığının açıklanması sonrası Mbappe de “Teşekkürler, bu gece daha rahat uyuyacağım” ifadesini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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