Oynamayacaksa neden aldın? +4 kontenjanı israf oldu, paralar boşa gitti!
Geride kalan 11 haftada 18 kulüpte genç kategorisine giren 60 oyuncudan 8’i hiç süre almadı. 36’sı ise beş maçlık süreye bile ulaşamadı. Olan kulüplerin parasına ve Türk futbolunun yerli havuzuna oldu.
BİROL BİNGÖL - Sezon başında kulüpler yabancı kuralına isyan ediyordu. Havuzunda yabancı bolluğu bulunan kulüpler, sayının artmasını ve yaş kısıtlamasının da esnetilmesini istiyordu. TFF ise Süper Lig’de 14 yabancı hakkının tamamını kullanmak isteyen kulüplere yaş şartı getirdi. A Takım listesine yazılan 14 yabancıdan en az dördünün 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyordu. TFF’nin 16 Eylül’de yayımladığı kadrolarda 2003 ve sonrası doğumlu 60 yabancı vardı. Peki, kulüpler bunları nasıl kullandı?
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20’Sİ 450 DAKİKAYI BULDU
İlk 11 haftada bu oyuncuların sekizi hiç oynamadı, 36’sı 1 ile 449 dakika arasında kaldı. 450 dakika ve üzerine çıkan oyuncu sayısı ise 20’ydi. Sezon başında forma giyip eylül listesinde yer almayan üç isim de hesaba katıldığında, bu yaş grubunda sahaya çıkan 59 futbolcunun toplam süresi 21.951 dakikaya ulaştı. Kocaelispor, bu yaş grubundaki dört yabancısının tamamını oynattı ve 1.956 dakikaya ulaştı. Dört büyüklerde de genç yabancılara süreler verildi ancak istisnai isimler dışında yeteri kadar verim alındığı pek söylenemez.
LÜKSÜMÜZ YOK
Tüm bu veriler bağlamında kulüpler bu maddi kaynağı altyapılarına veya yerli oyunculara ayıramaz mı? Nitekim böyle bir şans Türk futbolcusuna verildiğinde o oyuncular Süper Lig temposunu görür, teknik heyet elindeki oyuncuyu maçlarda değerlendirebilir ve millî takım havuzuna da kaynak sağlanır. Sonuç olarak kulüpler, sahada düzenli kullanmayacakları bir yabancıya ekstra bütçe harcamak yerine kendi değerlerini yetiştirebilir. Gelinen noktada hiçbir kulübün böyle bir lüksünün olmadığı mali tablolarında çok aşikâr.
BÜYÜKLERİN +4 KARNESİ
|Kulüp
|Futbolcu ve süresi (dk.)
|Beşiktaş
|Miretti (225), Ouattara (202), Poku (105) / Olaitan (680) – 2002 doğumlu
|F.Bahçe
|Oppong (231), Mimovic (0) / Brown (611), Nene (98) – 2002 doğumlu
|Galatasaray
|Batrakov (547), Ugochukwu (86), Nhaga (47), Bitshiabu (21)
|Trabzonspor
|Nwaiwu (983), Pina (829), Saviolo (391), Franculino (375), Batagov (0)
KİM KAÇ DAKİKA SÜRE VERDİ?
|Kulüp
|2003 ve sonrası doğumlu oyuncu sayısı
|Toplam dakika
|Kasımpaşa
|4
|2.253
|Samsunspor
|4
|2.100
|Çaykur Rizespor
|4
|2.070
|Kocaelispor
|4
|1.956
|Trabzonspor
|3
|1.749
|Gaziantep FK
|2
|1.661
|Alanyaspor
|4
|1.465
|Eyüpspor
|4
|1.352
|Gençlerbirliği
|4
|1.322
|Göztepe
|3
|1.297
|Çorum FK
|4
|1.286
|Başakşehir
|3
|744
|Galatasaray
|4
|701
|Konyaspor
|3
|579
|Beşiktaş
|3
|532
|Amedspor
|2
|373
|Fenerbahçe
|2
|231
|Erzurumspor FK
|3
|56
|TOPLAM
|60
|21.727
BU ARADA
Arda 2032’ye kadar Real’de
Biz Süper Lig’de genç yabancıların durumunu tartışırken genç yeteneğimiz 21 yaşındaki Arda Güler, kulübü Real Madrid ile olan sözleşmesini 2032’ye kadar uzattı. F.Bahçe Kulübü “Seninle gurur duyuyoruz” açıklaması yaparken Arda da “Her zaman kalbimdesiniz ailem” mesajını yolladı. Sözleşmenin uzatıldığının açıklanması sonrası Mbappe de “Teşekkürler, bu gece daha rahat uyuyacağım” ifadesini kullandı.