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Ozan Tufan'dan A Milli Takım açıklaması

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Ozan Tufan'dan A Milli Takım açıklaması
Başlık ResmiOzan Tufan'dan A Milli Takım açıklaması

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Freiburg ile karşılaşacak Trabzonspor'da Ozan Tufan, yeniden A Milli Takım'a çağrılmayı hedeflediğini söyledi.

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Ozan Tufan, teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından galibiyet serisi yakaladıklarını dikkati çekerek "İnançlı, kuvvetli, diri bir takımımız olduğunu söyleyebilirim. Bireysel olarak, isim olarak da çok güçlü oyuncularımız var." dedi.

"HOCANIN GELİŞİYLE İVME YAKALADIK"

Birlik beraberliğin ardından olumlu tablonun ortaya çıktığını anlatan Ozan, "Hocanın gelişiyle ivme yakaladık. Hocanın yardımcılarının da çok büyük bir payı var. Durumumuzdan, halimizden çok memnunuz. Yarın da onlardan bir tanesini yaşayacağız, kazanmak için sahada olacağız. İnşallah bu neşe, mutluluk devam eder." diye konuştu.

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MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

Yedek kalmasını sorun etmemesine ilişkin değerlendirmesinde bordo-mavili kulübe bağlılığını ortaya koymaya çalıştığını ifade eden Ozan, milli takım futbolcularından biri olmak istediğini de vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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