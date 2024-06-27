Ozan Tufan'ın bonservisi ve maaşı belli oldu! Transfer videosunda dikkat çeken detay

Geçtiğimiz sezon Hull City forması giyen Ozan Tufan, resmen Trabzonspor'da... Bordo-Mavili kulüp sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Ozan Tufan'ın bonservisi için 3 taksit halinde 2 milyon Euro, Acun Ilıcalı'nın başkan olduğu Hull City takımına ödenecek. Öte yandan, transfer videosundaki bir detay da dikkatlerden kaçmadı.

Trabzonspor, Ozan Tufan transferinin mali detaylarını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, Ozan Tufan'ın bonservisinin 2 milyon euro olduğu bildirildi.

Milli futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

TRANSFER VİDEOSUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan Trabzonspor X hesabından Ozan Tufan'ın transfer videosunu yayınladı.

Ozan Tufan, videoda "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu statta olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Taraftarımızla birlikte bu sahada ter dökmek istiyorum, maçlar kazanmak istiyorum, şampiyonluk kazanmak istiyorum. O yüzden buradayım. Bu formayla her yere." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan, yayınlanan ikinci videoda ise şu sözleri sarfetti:

""Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan aradı. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir telefon konuşmamızdan sonra transfer konusunda anlaştık. Ondan sonra Abdullah hocamız aradı. Onunla da 3-4 dakika konuştuktan sonra neler yapabileceğimi ona ifade ettim. Bu şekilde transferimiz gelişti. Onların bu beklentilerinin farkındayım. Zaten bir an önce takımla antrenmanlara başlayıp bu beklentilerini yeşil sahada en iyi şekilde vermek istiyorum."

TRANSFER VİDEOSUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Trabzonspor'un paylaştığı Ozan Tufan'ın transfer videosunda bir detay dikkatlerden kaçmadı. Videoda, soyunma odası koridorunda yürüyen Ozan Tufan, Trabzonspor'un kazandığı kupaların listelendiği bir alandan yürüdü. Lig Şampiyonluklarının yazdığı bölümde 2011-2012 yılının da yazıldığı görüldü.

Öte yandan, Ozan Tufan’ın anlaşmanın duyurulmasından kısa bir süre önce Fenerbahçe’de oynadığı dönemde 3 Temmuz FETÖ kumpasıyla ilgili attığı tweetleri sildiği ortaya çıkmıştı.