ÖZEL | Alt liglerin gol makinesi için A Millî Takım tartışması: "Fatih Terim olsa alırdı"

Son yıllarda alt liglerde gösterdiği başarılı performans ve attığı gollerle dikkat çeken Elazığspor’un santrforu Kemal Rüzgar'ın A Milli Takım'a çağrılma ihtimali, futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin deneyimli çalıştırıcılar Serdar Bozkurt ve Zafer Turan; 31 yaşındaki golcünün potansiyelini, Montella'nın kararını ve futbolumuzdaki yerli forvet problemini Türkiye Gazetesi’ne özel olarak değerlendirdi.

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A Milli Takım'daki kadro seçimleri ve ay-yıldızlı ekibin yıllardır süregelen santrfor sorunu tartışılmaya devam ederken, alt liglerin gol makinesi Kemal Rüzgar gündeme oturdu. Son dört sezonda 100 golü aşarak dikkat çeken yıldız futbolcu için hocası Serdar Bozkurt ve eski teknik direktörü Zafer Turan'dan Türkiye Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalar geldi. Deneyimli çalıştırıcılar, tecrübeli ismin performansından övgüyle bahsederken milli forma süreciyle ilgili önemli tespitlerde bulundu.

BOZKURT: “ÖZEL BİR OYUNCU”

Kemal Rüzgar’ın hem fiziksel hem de teknik olarak çok özel bir oyuncu olduğunu belirten Serdar Bozkurt, oyuncunun hücum hattındaki çeşitliliğine vurgu yaptı. Bozkurt, "Sol ayağı çok güçlü ancak ceza sahası içinde iki ayağını da etkili kullanabiliyor. Özellikle sol ayağıyla bilerek gol vuruşu yapıyor; ezbere vuran bir oyuncu değil. Kenar ortalarında hava hakimiyeti yüksek, takım oyununa yardım eden ve gerektiğinde pivot santrfor rolünü üstlenebilen bir isim. Fiziksel olarak çok dayanıklı ve kendine iyi bakan özel bir oyuncu." dedi.

Kemal Rüzgar

“İŞ DİSİPLİNİ ÖN PLANDA”

Bozkurt, oyuncunun zihinsel dayanıklılığına ve altyapı eğitimine dikkat çekerek, "Kemal’in en büyük özelliği gol atması. Taraftar baskısı veya maç içindeki kötü gidişattan etkilenmez. Sadece oyununa odaklanır, hep doğru yerde bulunur ve golünü atar. Bu durum sadece bir döneme özgü de değil; son 4-5 yıla baktığınızda, bu lige geldiğinden beri damga vuran bir oyuncudan bahsediyoruz. Kemal ve diğer gurbetçi oyuncularda gördüğümüz en belirgin özellik iş disiplinleridir. Altyapıda aldıkları iyi eğitim sayesinde top kontrolleri ve ilk dokunuşları diğer oyunculara kıyasla çok daha ileri seviyede." diye konuştu.

“FATİH TERİM OLSAYDI…”

Kemal Rüzgar'ın Milli Takım'a seçilme ihtimali ve yaş faktörü hakkında gerçekçi konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu konuyu çok doğru değerlendirmek gerekiyor. Aslında bunu deneyebilecek cesaretli bir teknik adama ihtiyaç var; Türkiye’de bunu zamanında yapan bir Fatih Terim vardı. Şu anda bir yabancı hocanın gelip bu cesareti göstereceğine ihtimal vermiyorum. Fatih Terim gibi bir teknik direktör olsaydı, Kemal bu performansını daha genç yaşlarda sergileseydi kadroya alırdı. Ama bugün için Kemal'in milli takıma gitmesi gerektiğini söylemek çok doğru bir yaklaşım değil; çünkü bizim oynadığımız seviyeyle oradaki seviye çok başka." ifadelerini kullandı.

“FORMSUZLARI DA ÇAĞIRMA”

Milli Takım kadro seçimlerini eleştiren Bozkurt, forma adaletinin önemine değinerek şöyle devam etti: "Yaşı kaç olursa olsun, o formayı giyen her oyuncu mücadelesini sonuna kadar verir. Kemal'in yaşı veya alt liglerde oynaması konuşuluyor ama asıl eleştiri şu olmalı: Kendi takımlarında oynamayan, formsuz oyuncular varsa onlar da çağrılmasın. Düzenli oynayan, formda oyuncular tercih edilsin. Sırf alternatif yok diye formsuz bir oyuncuyu çağırmak akıllıca değil. 1. Lig'de de Süper Lig'de de mutlaka başka yetenekli oyuncular vardır."

Kemal Rüzgar

“ANADOLU’DA YETENEKLER VAR”

Bozkurt, Türk futbolunun kanayan yarası olan altyapı sorununa da değinerek, "Neden yıllardır bir forvet çıkaramıyoruz? Neden hep gurbetçi oyuncular yer alıyor? Anadolu'da çok yetenekli sayısız genç var. Ülke olarak bu kadar yetenekliyken neden bu çocukları bulup çıkaracak bir sistem kuramıyoruz? Bu soruların artık sorulması gerekiyor." tespitinde bulundu.

“ŞANS VERİLEBİLİRDİ”

Kemal Rüzgar'ın her yıl 20-25 gol ortalamasıyla oynadığının ve rakiplerin özel önlemlerine rağmen fark oluşturduğunun altını çizen Bozkurt, oyuncunun geçmiş dönemlerde göz ardı edildiğini belirterek, "Bu çocuk bu golleri sadece bu sezon değil, önceki yıllarda da atıyordu. Bugünden ziyade, daha önceki bir dönemde bir kampta veya hazırlık maçında kendisine şans verilemez miydi? Sahada nasıl bir reaksiyon göstereceğine bakılabilirdi. Bir oyuncu her yıl bu kadar katı savunmalara rağmen 25 gol atıyorsa mutlaka özel bir yeteneği vardır." diye konuştu.

TURAN: “FUTBOLU ÇOK İYİ BİLİYOR”

Kemal Rüzgar’ın Avrupa altyapılı bir oyuncu olmasının getirdiği temel avantajlara vurgu yapan Zafer Turan ise, "Avrupa'da yetiştiği için temel teknik özellikleri oldukça iyi ve çok etkili bir sol ayağı var. Türkiye'ye ilk geldiği Altınordu döneminde aslında üst liglerde başarılı olabilecek potansiyeldeydi ancak konsantre olamadı. İçine kapanık, pek sosyal olmayan bir yapısı vardı. Bence bu nedenle potansiyelinin gerisinde kaldı. O dönem üst liglerde tutunabilseydi kariyeri çok daha farklı olurdu. Futbolu çok iyi bilen, sağlam altyapısı ve başarılı gol vuruşları olan bir isim ama maalesef o ilk uyum sürecini iyi geçiremedi." dedi.

Kemal Rüzgar

“BU LİGLER ONA HAFİF GELİYOR”

Golcü oyuncunun 2. Lig için fazla kaliteli bir isim olduğunun altını çizen Turan, "2. Lig’de oynadığı her sene 20 golün üzerine çıkıyor. Aslında bu lig için çok üst seviyede bir oyuncu; lig ona biraz hafif geliyor ve çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Kemal’i alan takım ya şampiyon oluyor ya da play-off’tan çıkıyor. Zaten son senelere baktığınızda 3-4 şampiyonluğu var.” sözlerini sarf etti.

“DAHA KÖTÜSÜNÜ SERGİLEMEZDİ”

Rüzgar'ın A Milli Takım'a davet edilmemesi üzerine Vincenzo Montella'nın yaşadığı ikilemi anladığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, şu anki tabloyla ilgili, "Montella’ya hak vermek lazım. Kadroya alınsa '2. Lig’den oyuncu mu çağrılır?' eleştirisi gelecekti. Oyuncunun yaşı 19-20 olsa ileriye dönük bir hamle denilip tolere edilebilirdi. O an o kararı vermek zordu. Fakat bugün geldiğimiz noktada, milli takımdaki oyuncuların şu anki performansını gördüğümüzde, Kemal'in de pekâlâ seçilebileceğini anlıyoruz. O günkü şartlarda seçilmesi zordu ama bugünkü tabloya baktığımızda en azından mevcut oyunculardan daha kötü bir performans sergilemezdi." yorumunu yaptı.

“SÜRE ALMADAN NASIL GELİŞECEK?”

Milli Takım'daki santrfor eksikliğinin sistemsel bir sorun olduğuna dikkat çeken Turan, son olarak şöyle konuştu: "Süper Lig’deki 18 takımın ve 1. Lig’deki takımların çoğunun santrforu yabancı. Hal böyle olunca yerli bir santrforun nasıl yetişeceğini siz hesap edin. Süre almadan nasıl gelişecekler? Alttan potansiyelli oyuncular pek gelmiyor, gelse bile her kulüp kendi başarısını düşündüğü için o kritik bölgede yabancılar tercih ediliyor. Bu açığı kapatabilmemiz için bir an evvel altyapıdan fiziki özellikleri uygun oyuncuları bulup onlara mutlaka süre vermemiz gerekiyor."

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