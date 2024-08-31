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Para atıcılıkta Aysel Özgan, gümüş madalya kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Para atıcılıkta Aysel Özgan, gümüş madalya kazandı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Aysel Özgan, atıcılık branşında kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında gümüş madalya elde etti.

Para atıcılıkta Aysel Özgan, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfında gümüş madalya kazandı

Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki para atıcılık müsabakalarında milli sporcular Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar, finalde atış yaptı.

Para atıcılıkta Aysel Özgan, gümüş madalya kazandı - 1. Resim

Aysel Özgan 231.1 puanla finali tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Ayşaegül Pehlivanlar ise 190.9 puanla bu kategoride paralimpik oyunlar 4'üncüsü oldu.

Atıcılık P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında altın madalyayı İran'dan Sarah Javenmardi, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Rubina Francis aldı.

Para atıcılıkta Aysel Özgan, gümüş madalya kazandı - 2. Resim

Türkiye, oyunlardaki madalya sayısını 1'i altın, 4'ü gümüş, 2'si bronz olmak üzere 7'ye çıkardı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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