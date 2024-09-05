Para judoda Ecem Taşın Çavdar, yarı finale çıktı
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, yarı finale yükseldi.
Para judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, yarı finale çıktı
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Almanya'dan Tabea Mueller'le karşılaştı.
Rakibini ippon ile yenen Ecem, yarı finalde bugün Japonya'dan Shizuka Hangai'yle finale kalmak için mücadele edecek.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı