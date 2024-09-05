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Para judoda Ecem Taşın Çavdar, yarı finale çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Para judoda Ecem Taşın Çavdar, yarı finale çıktı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, yarı finale yükseldi.

Para judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, yarı finale çıktı

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Almanya'dan Tabea Mueller'le karşılaştı.

Rakibini ippon ile yenen Ecem, yarı finalde bugün Japonya'dan Shizuka Hangai'yle finale kalmak için mücadele edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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