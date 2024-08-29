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Para masa tenisinde Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisi çeyrek finalde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Para masa tenisinde Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisi çeyrek finalde

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar çiftler kategorisinde milli sporcular Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisi, WD 20 sınıfında İsveçli rakiplerini eleyerek çeyrek finale çıktı.

Para masa tenisinde kadınlar çiftler kategorisinde milli sporcular Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisi, WD 20 sınıfında çeyrek finale yükseldi

South Paris Arena 4'te gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında 5 numaralı seribaşı olan Merve Cansu-Neslihan ikilisi, son 16 turunda 11 numaralı seribaşı İsveçli çift Anja Handen-Smilla Sand'la karşılaştı.

Para masa tenisinde Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisi çeyrek finalde - 1. Resim

Setleri 11-5, 11-9 ve 11-4 kazanan milli sporcular, 3-0'lık skorla rahat bir galibiyet alarak çeyrek finale adlarını yazdırdı.

Milli sporcular, çeyrek finalde yarın sabah seansında 1 numaralı seribaşı olan Tayvan'dan Tzu Yu Lin-Shiau Wen Tian ikilisiyle karşılaşacak. Merve Cansu ve Neslihan, bu maçı galibiyetle tamamlarsa bronz madalya kazanmayı garantileyecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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