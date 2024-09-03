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Para okçuluk kadınlar klasik yayda Yağmur Şengül, son 16 turuna çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Para okçuluk kadınlar klasik yayda Yağmur Şengül, son 16 turuna çıktı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk kadınlar klasik yayda milli sporcu Yağmur Şengül, son 16 turuna yükseldi.

Para okçuluk kadınlar klasik yayda milli sporcu Yağmur Şengül, son 16 turuna çıktı.

Invalides'te düzenlenen para okçuluk kadınlar klasik yay müsabakaları başladı.

Yağmur Şengül, son 32 turunda Küba'dan Leydis Posada Canizares'le karşılaştı. Rakibini 6-0 yenen Yağmur, adını son 16 turuna yazdırdı.

Milli sporcu, son 16 turunda bugün Hindistan'dan Pooja Jatyan'la karşı karşıya gelecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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