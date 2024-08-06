Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İspanya-Fransa finali

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İspanya-Fransa finali

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları&#039;nda İspanya-Fransa finali

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol erkeklerde finalistler belli oldu. Fas'ı 2-1 yenen İspanya ile Mısır'ı uzatmalarda 3-1 mağlup eden ev sahibi Fransa finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkekler kategorisinde finalistler belli oldu.

Marsilya Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fas'ı 2-1 yenen İspanya ile Lyon Stadı'nda yapılan müsabakada Mısır'ı uzatmalarda 3-1 mağlup eden ev sahibi Fransa finale yükseldi.

İspanya ile Fransa arasındaki final maçı 9 Ağustos Cuma günü Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda yapılacak.

Mısır ile Fas arasındaki üçüncülük karşılaşması ise 8 Ağustos Perşembe günü Nantes'deki Beaujoire Stadı'nda oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Yenge cinayeti! Önce bıçakladı sonra kaçtı, korkunç görüntüler ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Kupa maçı sonrası yaşanan kriz Zaha'nın sonu oldu! Suudi Arabistan'a transfer oluyor - SporSüper Kupa krizi sonrası ayrılık kesinleştiLille-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Jose Mourinho kimlere şans verecek? - SporMourinho Lille maçında kimlere şans verecek?İstanbul'da başladı, İran'dan geçecekler! Moğolistan'a giden İpek Yolu Rallisi Kapadokya'ya ulaştı - Sporİstanbul'dan yola çıktılar, İran'dan geçecekler!Trabzonspor mutlu sona yakın! Batagov yolda - SporTrabzon mutlu sona yakın! Batagov yoldaGabriel Sara transferini yorumladı: GS buluşması - SporGabriel Sara transferini yorumladı: GS buluşmasıBeşiktaş'ta ayaklar yere basıyor! 5-0'ın havasına girmek yok - SporBeşiktaş'ta ayaklar yere basıyor! 5-0'ın havasına girmek yok
Sonraki Haber Yükleniyor...