Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İspanya-Fransa finali

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Ağustos 2024 09:56 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol erkeklerde finalistler belli oldu. Fas'ı 2-1 yenen İspanya ile Mısır'ı uzatmalarda 3-1 mağlup eden ev sahibi Fransa finale yükseldi.