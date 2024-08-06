Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İspanya-Fransa finali
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol erkeklerde finalistler belli oldu. Fas'ı 2-1 yenen İspanya ile Mısır'ı uzatmalarda 3-1 mağlup eden ev sahibi Fransa finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkekler kategorisinde finalistler belli oldu.
Marsilya Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fas'ı 2-1 yenen İspanya ile Lyon Stadı'nda yapılan müsabakada Mısır'ı uzatmalarda 3-1 mağlup eden ev sahibi Fransa finale yükseldi.
İspanya ile Fransa arasındaki final maçı 9 Ağustos Cuma günü Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda yapılacak.
Mısır ile Fas arasındaki üçüncülük karşılaşması ise 8 Ağustos Perşembe günü Nantes'deki Beaujoire Stadı'nda oynanacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı