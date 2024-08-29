Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Ali Can Özcan yarı finalde
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda yarı finale yükseldi.
Para tekvandoda Ali Can Özcan, yarı finale yükseldi
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Ali Can, İspanyol sporcu Joel Martin Villalobos ile karşılaştı.
Üstün bir oyunla rakibini 22-17 mağlup eden Alican, adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu, yarı finalde bu akşam TSİ 19.48'de Azerbaycan'dan Sabir Zeynalov'la karşı karşıya gelecek.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı