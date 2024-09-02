Paris'te tarihi anlar! Milli para atlet Aysel Önder dünya rekoru kırdı
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para atlet Aysel Önder, T20 400 metre elemeleri serisinde 54.96'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para atlet Aysel Önder, T20 400 metre elemelerinde 54.96'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak finale yükseldi.
Milli para atlet Aysel Önder, Paralimpik Oyunları'nda kadınlar T20 400 metre elemelerinde 54.96'lık derecesiyle birinci oldu ve dünya rekoru kırdı. Finale yükselen Aysel Önder'in final yarışı yarın saat 20.08'de başlayacak.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı