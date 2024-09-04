Paris'te tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya çeyrek finale yükseldi
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde çeyrek finale çıktı.
Grand Palais'teki eskrim müsabakalarında milli sporcu, son 16 turunda Japonya'dan Shintaro Kano ile karşılaştı.
Rakibini 15-12 yenen Hakan, çeyrek finalde Macaristan'dan Richard Osvath ile TSİ 13.40'da karşı karşıya gelecek.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı