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Paris'te tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya çeyrek finale yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Paris&#039;te tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya çeyrek finale yükseldi

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde çeyrek finale çıktı.

Grand Palais'teki eskrim müsabakalarında milli sporcu, son 16 turunda Japonya'dan Shintaro Kano ile karşılaştı.

Rakibini 15-12 yenen Hakan, çeyrek finalde Macaristan'dan Richard Osvath ile TSİ 13.40'da karşı karşıya gelecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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