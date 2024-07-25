Paris’te Türkiye’yi ilk defa takım hâlinde temsil edecek jimnastikçiler iddialı: Tarih yazacağız

Tokyo’da bronz madalya kazanan kaptan Ferhat Arıcan ile son Dünya Şampiyonası’nda altın alan Âdem Asil “Hazırız ve en iyisi yapacağız, Türkiye’yi sevindireceğiz” dedi

Paris’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2024 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye, artistik jimnastikte ilk defa takım kotasıyla mücadele edecek. Ferhat Arıcan, Âdem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı oluşan millî takım, Paris’te takım hâlinde madalya mücadelesi verecek. Tokyo 2020’de bronz madalya kazanarak tarihe geçen Ferhat Arıcan, Paris’te bu defa takım hâlinde kürsüde yer almak istediklerini söyledi. Tokyo’da kazandığı bronz madalyanın kendisi açısından altın değerinde olduğunu söyleyen takım kaptanı Ferhat Arıcan “Bir madalyayla Türkiye ve dünya tarihine geçmek tarif edilemez bir mutluluk” dedi.

KENDİMİZİ GÖSTERECEĞİZ

Çok çalıştıklarını ve oyunlara iyi hazırlandıklarını söyleyen Ferhat “Olimpiyatlarda işimizi en iyi şekilde yaptıktan sonra finale kalmak ve jimnastik ülkesi olma yolunda ilk adımı atmak istiyoruz. İlklerin ekibi olarak yeni başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Bu takımın kaptanı olduğum için çok mutluyum. Paris’te bayrağımızı dalgalandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tarih yazmak istiyoruz” dedi. Son Dünya Şampiyonası’nda altın alan Âdem Asil de “Neler yapabileceğimi bütün dünyaya göstermek istiyorum. Küçük yaşlardan beri en büyük hayalim olimpiyat madalyası kazanmak” ifadelerini kullandı.

DUALARIMIZ SİZİNLE

Federasyon Başkanı Suat Çelen, sporcuların olimpiyatlara çok iyi hazırlandığını söylerken “Sporcularımız Tokyo 2020’de olduğu gibi inşallah ülkemizin yüzünü güldürür, bayrağımızı dalgalandırır, milletimizi gururlandırır. Bunu yapabilecek kapasiteleri var. Dualarımız onlarla” dedi.

Türkiye’yi jimnastikte 108 yıl sonra olimpiyatlarda temsil etmeye hak kazanan ve ülkemize bu branşta ilk madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan, olimpiyat halkalarını koluna dövme yaptırdı.

HAVUZDA MADALYA AVI

Paris’te millî yüzücüler Türkiye’ye ilk madalyayı kazandırmak için kulaç atacak. Olimpiyat oyunlarında yüzme yarışları, 27 Temmuz’da başlayacak, 4 Ağustos’ta tamamlanacak. Türkiye’yi Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli, Berkay Ömer Öğretir, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin ve Berke Saka temsil edecek.