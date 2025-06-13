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Paul Pogba’ya sürpriz talip! Monaco 2 yıllık teklif yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Paul Pogba’ya sürpriz talip! Monaco 2 yıllık teklif yaptı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, yıldız oyuncu Paul Pogba’yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransız kulübünün, yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdiği öne sürüldü.

Doping cezası nedeniyle futboldan uzak kalan Paul Pogba'nın yeniden sahalara dönmesi gündemde. İtalyan basınına yansıyan haberlerin ardından, bu kez Fransa'dan flaş bir iddia geldi.

Paul Pogba’ya sürpriz talip! Monaco 2 yıllık teklif yaptı - 1. Resim

Fabrizio Romano'nun haberine göre Monaco, Pogba'ya 2 sezonluk sözleşme teklif etti. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve detayların netleşmesi için temasların bu hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.

Paul Pogba’ya sürpriz talip! Monaco 2 yıllık teklif yaptı - 2. Resim

Doping nedeniyle 4 yıl futboldan men edilen Pogba’nın cezası daha sonra 18 aya indirilmişti. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, ocak ayından bu yana bireysel çalışmalarına devam ediyor. Pogba, mart ayından itibaren serbest statüde yer alıyor.

Paul Pogba’ya sürpriz talip! Monaco 2 yıllık teklif yaptı - 3. Resim

Torcy altyapısında yetişen Paul Pogba daha sonra Le Havre altyapısı, Manchester United ve Juventus'ta oynadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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