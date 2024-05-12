Pendikspor'dan kritik geri dönüş! Kümede kalma umutlarını son haftalara taşıdı

Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında Pendikspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi, bu skorla birlikte kümede kalma umutlarını son haftalara taşıdı.

Süper Lig'in 36. haftasında Pendikspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

PENDİKSPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ

Mücadelenin ilk 45 dakikasının büyük bölümü golsüz geçilirken konuk Çaykur Rizespor'da Jonjo Shelvey 44'te ağları havalandırdı ve devreye bu skorla girildi. İkinci yarının ilk bölümü Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle geçilirken Mame Thiam, 65'te kaydettiği golle skora dengeyi getirdi. Pendikspor'da 74. dakikada ağları havalandıran Umut Nayir takımını öne geçirdi.

PENDİK UMUTLARINI SON HAFTALARA TAŞIDI

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 36 yaptı. Çaykur Rizespor ise bu sonucun ardından 49 puanda kaldı.