PFDK açıklamaları peş peşe! Önce sevkler sonra da kararlar açıklandı! Ali Koç ve Dursun Özbek...

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevklerinin açıklanmasının hemen ardından, 27 Mart Çarşamba günü yapılan sevklerin kararlarını açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 27 Mart Çarşamba günü yapılan sevklerin kararlarını açıkladı.

▪️ Ali Koç - 39 bin TL

▪️ Fenerbahçe - 400 bin TL

▪️ Ertuğrul Doğan - 39 bin TL

▪️ Trabzonspor - 400 bin TL

Galatasaray, Dursun Özbek ve Hüseyin Yücel hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.04.2024 tarih ve 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.