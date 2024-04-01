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Haberler > Spor > PFDK açıklamaları peş peşe! Önce sevkler sonra da kararlar açıklandı! Ali Koç ve Dursun Özbek...

PFDK açıklamaları peş peşe! Önce sevkler sonra da kararlar açıklandı! Ali Koç ve Dursun Özbek...

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PFDK açıklamaları peş peşe! Önce sevkler sonra da kararlar açıklandı! Ali Koç ve Dursun Özbek...

Spor Haberleri

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevklerinin açıklanmasının hemen ardından, 27 Mart Çarşamba günü yapılan sevklerin kararlarını açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 27 Mart Çarşamba günü yapılan sevklerin kararlarını açıkladı.

▪️ Ali Koç - 39 bin TL 
▪️ Fenerbahçe - 400 bin TL 
▪️ Ertuğrul Doğan - 39 bin TL 
▪️ Trabzonspor - 400 bin TL

Galatasaray, Dursun Özbek ve Hüseyin Yücel hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
 
 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.04.2024 tarih ve 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

PFDK açıklamaları peş peşe! Önce sevkler sonra da kararlar açıklandı! Ali Koç ve Dursun Özbek... - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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