PFDK açıklamaları peş peşe! Önce sevkler sonra da kararlar açıklandı! Ali Koç ve Dursun Özbek...
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevklerinin açıklanmasının hemen ardından, 27 Mart Çarşamba günü yapılan sevklerin kararlarını açıklandı. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 27 Mart Çarşamba günü yapılan sevklerin kararlarını açıkladı.
▪️ Ali Koç - 39 bin TL
▪️ Fenerbahçe - 400 bin TL
▪️ Ertuğrul Doğan - 39 bin TL
▪️ Trabzonspor - 400 bin TL
Galatasaray, Dursun Özbek ve Hüseyin Yücel hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.04.2024 tarih ve 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor