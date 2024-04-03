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Haberler > Spor > PFDK kararları sonrası Trabzonspor'dan ilk paylaşım: "Adaletiniz batsın..."

PFDK kararları sonrası Trabzonspor'dan ilk paylaşım: "Adaletiniz batsın..."

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PFDK kararları sonrası Trabzonspor&#039;dan ilk paylaşım: &quot;Adaletiniz batsın...&quot;

Spor Haberleri

17 Mart'ta oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı. 6 maç seyircisiz oynama cezası alan Trabzonspor'dan, kararlara tepki olarak ilk paylaşım geldi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK cezaları açıklandı. Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Ayrıca kulüp 3 milyon 112 bin TL'lik para cezası da aldı. 

Fenerbahçeli futbolcular Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat 1 maç ceza alırken Osayi'ye ise ceza verilmedi.

BORDO-MAVİLİLERDEN İLK PAYLAŞIM

Açıklanan cezalar sonrası Trabzonspor'dan ilk tepki geldi. İşte Bordo-mavililerin o paylaşımı;

PFDK kararları sonrası Trabzonspor'dan ilk paylaşım:

Düzenleyen:  - Spor
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