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Haberler > Spor > Piyango kime? Fenerbahçe’de gidecek ve kalacakları temmuz kampı belirleyecek

Piyango kime? Fenerbahçe’de gidecek ve kalacakları temmuz kampı belirleyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Piyango kime? Fenerbahçe’de gidecek ve kalacakları temmuz kampı belirleyecek

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho’yu yeni transferlere yer açmak için seçim yapacağı 44 kişilik kadro bekliyor. Portekizli çalıştırıcı yabancı sayısını da 12’ye düşürmek zorunda. Hazırlık kampında kadro elenecek.

Ali Koç’un deyimiyle “F.Bahçe çağı” için yeni bir süreç başladı. Jose Mourinho’nun imzasıyla start verilirken seçimin kazanılması da ‘tarihî bir adım’ gibi görüldü. Camiada birlik ve beraberlik mesajlarının ardından gözler Jose Mourinho’ya, transferlere özetle takıma çevrildi. Odak noktada öncelik takımda kimlerin kalıp kimlerin gideceği var. Geçmiş maçları izleyen ve ön rapor hazırlayan Portekizli hoca, Ryan Kent’i kafadan çizdi. Sebebi de kiralık gitmeyip oynamadan yarım sezon geçirmesi. Lisansı çıkarılmayan Peres de Mou’nun düşünmediği oyunculardan. 

Piyango kime? Fenerbahçe’de gidecek ve kalacakları temmuz kampı belirleyecek - 1. Resim

DURUMU KRİTİK OLANLAR

Takımda 26 mevcut futbolcu var, 18 oyuncu da kiralık takımlardan geri dönüyor. 22 Haziran’da topbaşı yapacak olan ve 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da çalışacak sarı lacivertliler için kamp süreci belirleyici olacak. 30’u geçmeyecek bir oyuncu grubu düşünen Mourinho, Pedro, Crespo, Umut Nayir, Lincoln, Emre Demir, Omar Fayed, Burak, Tiago Çukur, Çağtay ve Jo’ya sıcak bakmıyor. Tecrübeli teknik adam kiralık isimlerden özellikle Bartuğ, Emre Mor ve Samet’i canlı izleyip değerlendirmek istiyor. Serdar Aziz, Miha Zajc ve Edin Dzeko gibi isimler de soru işaretli.

NEŞELİ ANLAR

Kongrede divan başkanlığına seçilen Vefa Küçük’ün de hazır bulunduğu mazbata töreninde neşeli anlar yaşandı. Etkinlikte pasta da kesildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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