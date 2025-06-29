Potanın Perileri Litvanya'yı devirdi! Dünya Kupası elemelerindeyiz

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya'yı 99-87 mağlup etti ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine katılmaya hak kazandı.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası sıralama karşılaşmasında Litvanya'yı 99-87’lik skorla mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuvayı 7'nci sırada tamamladı ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine katılmaya hak kazandı.

Litvanya, maçın başlarında hücum ribauntlarında etkili olarak ikinci şans sayıları üretti. Milliler, Sevgi Uzun'un skorer bir performans sergilediği ilk çeyreği 26-21 önde bitirdi. Tam saha baskısıyla rakibini top kayıplarına zorlayan ay yıldızlılar, ikinci periyodun başlarında farkı 13 sayıya çıkardı: 21-34.

Litvanya, bu çeyrekte Jocyte ve Juskaite'nin basketleriyle skora tutundu. Rakibinin erken faul problemine girmesiyle serbest atış çizgisinden sayı bulan milli takım, devre arasına 52-46 üstün gitti.

SON ÇEYREĞE DAMGA VURDUK

İkinci devreye iyi hücum ederek başlayan Litvanya, üçüncü periyodun ortalarında 5 sayılık farkla öne geçti: 63-58. Rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren milli takım, 65-63'lük skorla üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Erken faul problemine giren ay-yıldızlılar karşısında serbest atış çizgisine giderek sayı kaydeden Litvanya, final periyoduna 74-73 önde girdi.

Başa baş mücadeleye sahne olan son periyodun başlarında Alperi Onar'ın kritik isabetleriyle üstünlük yeniden el değiştirdi ve milli takım, skoru 84-76 yaptı. İki takımın da pota altını zorladığı kalan bölümde üç sayılık basketlerle farkı açmayı başaran milliler, mücadeleden 99-87 galip ayrıldı.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı salonda takip etti.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Martin Horozov, Paulo Marques, Dariusz Zapolski

Litvanya: Sinickaite 2, Jocyte 23, Juskaite 26, Miskiniene 19, Sventoraite 10, Nacickaite 5, Meskonyte, Grigalauskyte 1, Donskichyte, Labuckiene 1

Başantrenör: Vilius Stanisauskas

Türkiye: Alperi Onar 15, Sevgi Uzun 22, Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 12, McCowan 22, Gökşen Fitik 10, Elif Bayram 11, Derin Erdoğan

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 26-21 (Türkiye lehine)

Devre: 52-46 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 74-73 (Litvanya lehine)

Beş faulle çıkan: Elif Bayram (39.20) (Türkiye)