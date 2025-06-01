Premier Lig ekibi Leeds United, Galatasaray'dan Gabriel Sara'ya kanca attı!

Premier Lig'e yükselen Leeds United, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Leeds United, transfer çalışmalarına hızlı başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leeds, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'yı radarına aldı.

Premier Lig'de kalıcı olmak isteyen Leeds'in orta saha bölgesini güçlendirmek istediği ve listesine 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu eklediği belirtildi.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Haberin detaylarında, Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusunu bırakmak istemediği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hiçbir oyuncuyu bırakmak istemiyoruz" diyerek Gabriel Sara için kapıyı kapatmıştı.

Sambacı, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 45 maçta görev aldı, 2 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 22 milyon euro olan Gabriel Sara'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.