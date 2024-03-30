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Premier Lig'de 32 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Newcastle United - West Ham United maçında ilginç anlar

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Premier Lig&#039;de 32 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Newcastle United - West Ham United maçında ilginç anlar

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'de oynanan Newcastle United - West Ham United mücadelesi nefes kesti. Konuk ekibin oyuncusu Jarrod Bowen 32 yıl sonra bir ilke imza attı. İşte detaylar...

Newcastle United, konuk ettiği West Ham United'ı 4-3 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.

Rakibi karşısında 3-1 yenik duruma düşen Newcastle, uzun yıllar unutulmayacak geri dönüşe imza atarak 3 puana uzandı.

Newcastle United'ın gollerini Alexander Isak (2) ve Harvey Barnes (2), West Ham United'ın gollerini ise Michail Antonio, Mohamed Kudus ve Jarrod Bowen kaydetti.

Ev sahibi ekipte Anthony Gordon 90+4'te kırmızı kart gördü.

Premier Lig'de 32 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Newcastle United - West Ham United maçında ilginç anlar - 1. Resim

JARROD BOWEN TARİHE GEÇTİ

West Ham United'ın üçüncü golünü kaydeden Jarrod Bowen, bu sezon deplasmandaki 8. golünü attı.

Bowen, 1991-92 sezonundan bu yana Mike Small'un ardından West Ham United formasıyla bir sezonda 8 deplasman golü atan ilk oyuncu odu.

İngiliz futbolcu bu sezon ligde 15 gole ulaştı.

Düzenleyen:  - Spor
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