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Premier Lig'de ayrılık açıklandı: Son sıraya indi, teknik adamı gönderdi

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Premier Lig'de ayrılık açıklandı: Son sıraya indi, teknik adamı gönderdi
Başlık ResmiPremier Lig'de ayrılık açıklandı: Son sıraya indi, teknik adamı gönderdi

Premier Lig'de geride kalan 10 maçta topladığı 7 puanla son sırada bulunan Crystal Palace, Pierre Sage'in teknik direktörlük görevinden ayrıldığını duyurdu. Fransız hocanın teknik ekibinde yer alan antrenörler de İngiliz kulübüne veda etti.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Crystal Palace'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Pierre Sage'in menajerlik görevinden ayrıldığı belirtildi. 47 yaşındaki çalıştırıcı ve ekibine Güney Londra'daki görev süreleri boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür edildi ve kariyerlerinin devamında başarılar dilendi.

Premier Lig kulübü, Pierre Sage sonrası yeni teknik direktörün belirlenmesine ilişkin çalışmalar hakkında en kısa sürede bilgi paylaşılacağı duyuruldu.

Pierre Sage'in, Crystal Palace'ta maç başına puan ortalaması 1,13 oldu.
Başlık ResmiPierre Sage'in, Crystal Palace'ta maç başına puan ortalaması 1,13 oldu.

Crystal Palace, Fransız hocanın yönetiminde çıktığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. İngiliz ekibi, bu karşılaşmalarda 23 gol attı ve kalesinde 30 gol gördü.

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